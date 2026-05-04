भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार, सुवेंदु अधिकारी विजयी

पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने 15105 वोटों से हराया। नंदीग्राम में भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस बार के परिणाम चौंकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट पर चुनाव हार गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी ने 15105 वोटों के अंतर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित किया है। यह दूसरी बार है जब ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले, सुवेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले के अपने गृह क्षेत्र नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने इस बार भवानीपुर के साथ-साथ नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा था। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर सुवेंदु अधिकारी को कुल 127301 वोट प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 9665 वोटों से जीत हासिल की। सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और अपने पूर्व सहयोगी पवित्र कर को हराया। पवित्र कर को कुल 117636 वोट मिले। इस सीट पर तीसरे स्थान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शांति गोपाल गिरी रहे, जिन्हें कुल 2997 वोट मिले। नंदीग्राम में विभिन्न उम्मीदवारों को प्राप्त वोटों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है: सुवेंदु अधिकारी को 127301 वोट, पवित्र कर को 117636 वोट, शांति गोपाल गिरी को 2997 वोट, अली एमडी सबे मिराज खान को 1898 वोट, शेख जरियातुल हुसैन को 794 वोट, सहलम अली को 579 वोट, बिमल कुमार माइती को 238 वोट, संगीता चक्रवर्ती को 167 वोट, एमडी.

अबी आला को 71 वोट, शहीदुल हक मंडल को 68 वोट, एमडी.

नूरुल इस्लाम को 54 वोट और नोटा को 919 वोट मिले। भवानीपुर विधानसभा सीट पर भी सुवेंदु अधिकारी को 73917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58812 वोट प्राप्त हुए। श्रीजीव बिस्वास को 3556 वोट, प्रदीप प्रसाद को 1257 वोट, सुब्रत बोस को 306 वोट, अनुमिता शॉ को 219 वोट, सेख सफ़ी अहमेद को 142 वोट, नारायण दास को 84 वोट, मुमताज अली को 79 वोट, मनिका मुखर्जी को 73 वोट, सफर सेख को 71 वोट, मलय गुहा रॉय को 68 वोट और नोटा को 829 वोट मिले। यह उल्लेखनीय है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भी सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को लगभग 2,000 वोटों के अंतर से हराया था। बाद में, ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं थीं। भवानीपुर का राजनीतिक इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 1951 में अस्तित्व में आने के बाद से इस सीट पर कई चुनाव हुए हैं। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का दबदबा रहा, जबकि एक बार वामपंथी दलों ने भी यहां जीत हासिल की। बाद में यह सीट कालीघाट के नाम से जानी जाने लगी और 2009-2011 के बाद दोबारा अस्तित्व में आई। 2011 के बाद से यह सीट तृणमूल कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2026 के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर टीएमसी के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। इस हार से तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। सुवेंदु अधिकारी की लगातार दो जीत ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया है





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