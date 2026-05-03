भवानीपुर में मतगणना से पहले हंगामा, TMC ने BJP पर लगाया EVM परिसर में प्रवेश का आरोप

पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। TMC का दावा है कि BJP के झंडे वाली दो कारों को EVM रखने वाले परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर 24 परगना में भी TMC और BJP समर्थकों के बीच झड़प हुई।

कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती शुरू होने से पहले रविवार को राजनीति क तनाव चरम पर पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं, दावा किया है कि भाजपा के झंडे वाली दो कारों को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) सुरक्षित रखी गई थीं। इस घटना ने चुनाव ी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीति क गलियारों में गरमागरमी पैदा कर दी है। रविवार सुबह, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र से लगभग 100 मीटर की दूरी पर डेरा डाला और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि भाजपा के झंडे लगी दो कारें सुरक्षा जांच को दरकिनार करते हुए मतगणना केंद्र परिसर में घुस गईं और स्ट्रांग रूम के करीब पहुंच गईं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) के जवान आमतौर पर किसी भी वाहन या व्यक्ति को मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश करने से पहले उनकी पहचान की जांच करते हैं, और बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में, इन कारों को प्रवेश कैसे मिल गया, यह एक गंभीर सवाल है। कार्यकर्ताओं ने इस मामले में तत्काल जांच की मांग की है और सुरक्षा व्यवस्था में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, केंद्रीय बलों ने प्रदर्शनकारियों को 100 मीटर पीछे हटने के लिए कहा, जिससे तनाव और बढ़ गया। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वाहनों को हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कारें काफी देर तक घटनास्थल पर ही खड़ी रहीं। इस घटना ने विपक्षी दलों के बीच अविश्वास की भावना को और गहरा कर दिया है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कारें हरीश मुखर्जी रोड से गुजर रही थीं और सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा गहन जांच के बाद, उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। इसलिए, उन्हें जाने दिया गया। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और वे अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे बिना उचित जांच के कारों को मतगणना केंद्र के इतने करीब पहुंचने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर में एक मतगणना केंद्र के बाहर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प की खबरें आई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर अपने कैंप में पार्टी के झंडे लगा दिए थे, जिससे विवाद शुरू हुआ। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्रीय बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि, केंद्रीय बल और पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई और आगे की हिंसा को टाल दिया गया। इन घटनाओं ने चुनाव के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है और सभी राजनीति क दलों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं। मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राजनीति क दलों और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया गया है कि वे मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की उत्तेजना से बचें.

कोलकाता में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती शुरू होने से पहले रविवार को राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर गंभीर आरोप लगाए हैं, दावा किया है कि भाजपा के झंडे वाली दो कारों को मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) सुरक्षित रखी गई थीं। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक गलियारों में गरमागरमी पैदा कर दी है। रविवार सुबह, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र से लगभग 100 मीटर की दूरी पर डेरा डाला और प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि भाजपा के झंडे लगी दो कारें सुरक्षा जांच को दरकिनार करते हुए मतगणना केंद्र परिसर में घुस गईं और स्ट्रांग रूम के करीब पहुंच गईं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) के जवान आमतौर पर किसी भी वाहन या व्यक्ति को मतगणना केंद्र परिसर में प्रवेश करने से पहले उनकी पहचान की जांच करते हैं, और बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में, इन कारों को प्रवेश कैसे मिल गया, यह एक गंभीर सवाल है। कार्यकर्ताओं ने इस मामले में तत्काल जांच की मांग की है और सुरक्षा व्यवस्था में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान, केंद्रीय बलों ने प्रदर्शनकारियों को 100 मीटर पीछे हटने के लिए कहा, जिससे तनाव और बढ़ गया। तृणमूल कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने वाहनों को हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कारें काफी देर तक घटनास्थल पर ही खड़ी रहीं। इस घटना ने विपक्षी दलों के बीच अविश्वास की भावना को और गहरा कर दिया है। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कारें हरीश मुखर्जी रोड से गुजर रही थीं और सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा गहन जांच के बाद, उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। इसलिए, उन्हें जाने दिया गया। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और वे अभी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कैसे बिना उचित जांच के कारों को मतगणना केंद्र के इतने करीब पहुंचने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर में एक मतगणना केंद्र के बाहर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प की खबरें आई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर अपने कैंप में पार्टी के झंडे लगा दिए थे, जिससे विवाद शुरू हुआ। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्रीय बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया। हालांकि, केंद्रीय बल और पुलिस के त्वरित हस्तक्षेप के बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई और आगे की हिंसा को टाल दिया गया। इन घटनाओं ने चुनाव के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है और सभी राजनीतिक दलों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं। मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया गया है कि वे मतगणना के दौरान शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की उत्तेजना से बचें





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