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भविष्यवाणी के अनुसार, मां लक्ष्मी के अंतराल में नहीं हो सकता है घर के बड़े लड़के या लड़की की शादी, ज्येष्ठ माह में क्या कहा जाता है सम्मान और सम्मान?

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भविष्यवाणी के अनुसार, मां लक्ष्मी के अंतराल में नहीं हो सकता है घर के बड़े लड़के या लड़की की शादी, ज्येष्ठ माह में क्या कहा जाता है सम्मान और सम्मान?
हिंदू धर्ममहिला लक्ष्मीआयामी पंचांग
📆22-05-2026 00:38:00
📰Dainik Jagran
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यह दैनिक पंचांग है, जो astropatri.com द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे किसी भी प्रकार से पूरी तरह से सही पा सकते हैं। हमारे सुझाव, टिप्पणियां और党中央 के लिए कृपया hello@astropatri.com पर यह सुनिश्चित करें कि हमारा ईमेल एकदम सही है, तो आपको हमारे साथ एक विश्वसनीय और प्रामाणिक संवाद प्रसारण प्रदान किया जाएगा। उचित उपायों में

आज का पंचांग 22 मई 2026: शुक्रवार को इस समय रहेगा राहुकाल, पढ़ें पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त हांदू शक्य तत्व के साथ. हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आज का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है.

इस दिन, पंचांग से मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त से पहले, प्रातः 06:24 बजे से 08:11 बजे तक, कई अन्य शुभ और अशुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यह दोपहरपाळी और दोपहर के बीच का समय माना जाता है, जहां सूर्य राहुकाल में रहेगा। ऐसे समय में, विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का गोचर, कई लाभकारी विशेषताओं (जैसे मजबूत कद-काठी, सक्रिय जीवन के प्रति उत्साह, तीव्र स्मरण शक्ति) और सौभाग्य और स्वप्न में विशेष रुचि पैदा करेंगे। पंचाङ्ग सहित अधिक जानकारी के लिए, आशा है कि आप अधिक जानकारी चाहेंगे, तो यह है

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

हिंदू धर्म महिला लक्ष्मी आयामी पंचांग पास वर्ग अशुभ पांचवे दिन दोष पारा ठगी नौतपा नक्षत्र में गोचर का ज्युनिंग

 

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