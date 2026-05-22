भविष्यवाणी के अनुसार, मां लक्ष्मी के अंतराल में नहीं हो सकता है घर के बड़े लड़के या लड़की की शादी, ज्येष्ठ माह में क्या कहा जाता है सम्मान और सम्मान?

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आज का पंचांग 22 मई 2026: शुक्रवार को इस समय रहेगा राहुकाल, पढ़ें पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त हांदू शक्य तत्व के साथ. हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आज का दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है.

इस दिन, पंचांग से मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त से पहले, प्रातः 06:24 बजे से 08:11 बजे तक, कई अन्य शुभ और अशुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यह दोपहरपाळी और दोपहर के बीच का समय माना जाता है, जहां सूर्य राहुकाल में रहेगा। ऐसे समय में, विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का गोचर, कई लाभकारी विशेषताओं (जैसे मजबूत कद-काठी, सक्रिय जीवन के प्रति उत्साह, तीव्र स्मरण शक्ति) और सौभाग्य और स्वप्न में विशेष रुचि पैदा करेंगे। पंचाङ्ग सहित अधिक जानकारी के लिए, आशा है कि आप अधिक जानकारी चाहेंगे, तो यह है





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