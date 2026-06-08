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भविष्य मालिका कल्कि अवतार : कल्कि भगवान 23 वर्षों तक दिखाएंगे अपनी लीलाएं

धर्म और आध्यात्म News

भविष्य मालिका कल्कि अवतार : कल्कि भगवान 23 वर्षों तक दिखाएंगे अपनी लीलाएं
भविष्य मालिकाकल्कि अवतारकलियुग
📆08-06-2026 07:55:00
📰NBT Hindi News
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कल्कि अवतार की आयु कितनी होगी? कल्कि भगवान को लेकर कई पुराणों में वर्णन मिलता है। कल्कि अवतार कब होगा, कल्कि भगवान कहां जन्म लेंगे? भविष्य मालिका के अनुसार, कल्कि अवतार करीब 23 वर्षों तक अपनी लीलाएं दिखाएंगे।

भविष्य मालिका कल्कि अवतार : कल्कि भगवान 23 वर्षों तक दिखाएंगे अपनी लीलाएं, भविष्य मालिका से जानें कलियुग के अंत का रहस्य। कल्कि अवतार की आयु कितनी होगी?

कल्कि भगवान को लेकर कई पुराणों में वर्णन मिलता है। कल्कि अवतार कब होगा, कल्कि भगवान कहां जन्म लेंगे?

भविष्य मालिका के अनुसार, कल्कि अवतार करीब 23 वर्षों तक अपनी लीलाएं दिखाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं कल्कि अवतार और कलियुग से जुड़ी अहम बातें। कलयुग में इस समय अधर्म ने धर्म को घेर लिया है। अधर्म तेजी से फैल रहा है। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब जन्म होगा भगवान कल्कि का जिसकी भविष्यवाणी हुई थी महाभारत की रणभूमि पर। भगवान कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की आरंभ हो चुका था। शहर बढ़ रहे थे व्यापार बढ़ रहा था। लोगों के खान पान का बदलाव हो रहा था। कलयुग की शुरुआत बेहद ही सामान्य तरीके से हुई थी लेकिन, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है अपना असर दिखा रहा है। लोगों में क्रोध, द्वेष, मारपीट, लूट, छल, कपट और द्वेष की भावना बढ़ रही है। भविष्य मालिका में कल्कि भगवान के प्राकट्य से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। जैसे कल्कि भगवान का जन्म कब और कहा होगा वह कितने वर्ष तक धरती पर रहेंगे यानी उनकी आयु कितनी होगी। कल्कि अवतार के बारे में जानने से पहले जानते हैं कलयुग का प्रभाव कैसा है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 53 में राजा नल और कलयुग की कथा का वर्णन मिलता है। विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती ने स्वयंवर के दौरान निषाद देश के पराक्रमी और गुणी राजा नल को अपने पति के रुप में चुना था। राजकुमारी दमयंती से विवाह करने के लिए कई देवता भी आए थे। लेकिन, राजकुमारी ने राजा नल को अपना पति मानकर वरमाला पहनाई। सभी देवता जब स्वयंवर से लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात कलयुग से हुई। जब कलयुग को पता चला तो कलयुग बहुत क्रोधित हुआ कि मानव को देवताओं से अधिक प्राथमिकता मिली है। राजा नल से बदला लेने के लिए कलयुग उनके राज्य में पहुंचा और राजा नल के शरीर में प्रवेश करने का प्रयास किया लेकिन, वह नाकाम रहा क्योंकि, राजा नल सदाचारी और धर्मात्मा थे। कलयुग उनके शरीर में चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाया। पूरे 12 वर्ष तक कलयुग इंतजार करते रहा कि राजा नल से कोई गलती या चूक हो और वह उनके अंदर प्रवेश करे। एक दिन संध्या पूजा के दौरान राजा नल बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में बैठकर पूजा करने लगें जिसका परिणाम यह हुआ कि कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। कलयुग का प्रभाव ऐसा रहा कि उसके आते ही राजा नल की बुद्धि पलट गई। राजा नल का भाई पुष्कर जो उनसे मन ही मन द्वेष रखता था उसने राजा नल को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। चौसर में हारने पर राजा नल अपना राजपाट हार गए और उन्हें रानी दमयंती के साथ जंगल में भटकना पड़ा। कलयुग के कारण ही राजा नल जंगल में रानी दमयंती को छोड़कर चले गए। विष्णु पुराण भविष्य पुराण और श्रीमद्भागवत गीता में भी कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। कि जब अधर्म अपने चर्म पर होगा तब धर्म की रक्षा के लिए कल्कि भगवान आएंगे। भविष्य मालिका के अनुसार, कलयुग के 5000 हजार वर्ष होने पर कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा। पाप आचरण बढ़ जाएंगे। इसके बाद जब कलयुग का कुल अवधि 23 वर्ष बचेगी तब जाकर कल्कि भगवान का अवतार होगा और वह 23 वर्षों तक अपनी लीलाएं दिखाएंगे और कलयुग का अंत इसी दौरान होगा। उनकी लीलाओं की आयु 23 वर्ष की होगी। भविष्य मालिका, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, कलयुग की छाया के बीच भगवान विष्णु के कल्कि अवतार संबल गांव में होगा और विष्णुयशा नाम ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हालांकि, देवी भागवत में विष्णुयशा का नाम गरुड़ लिखा है जबकि संबल नामक गांव का वर्णन पुराण में मिलता है। कलिका अवतार के बारे में कहा जाता है कि कल्कि भगवान धरती की पुन: स्थापना करेंगे। कल्कि भगवान ही कलयुग का अंत करेंगे और पाप का नाश करेंगे

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भविष्य मालिका कल्कि अवतार कलियुग कल्कि भगवान धर्म और आध्यात्म

 

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