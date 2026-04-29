भागलपुर हत्याकांड: पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया, तीन पुलिसकर्मी घायल

बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यालय में एक सरकारी अफसर की हत्या के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रामधनी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हत्याकांड में नगर परिषद के चेयरमैन राज कुमार गुड्डू भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

बिहार के भागलपुर जिले में एक गंभीर घटना ने पूरे राज्य को चौंकाने वाला कर दिया है। मंगलवार दोपहर 3 बजे के आसपास, सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यालय में एक सरकारी अफसर की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में नगर परिषद के चेयरमैन राज कुमार गुड्डू भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामधनी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यह एनकाउंटर मंगलवार रात 2.30 बजे के आसपास हुआ था, जो हत्याकांड के मात्र 12 घंटे बाद हुआ था। इस मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनमें DSP नवीन, इंस्पेक्टर परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्यंजय शामिल हैं। एनकाउंटर सुल्तानगंज थाना से महज 200 मीटर दूर बाइपास रोड इलाके में हुआ था, जहां रामधनी यादव का घर महज 100 मीटर की दूरी पर है। SP प्रमोद यादव ने बताया कि पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर रामधनी यादव की पहचान की थी, जो डिप्टी चेयरमैन नीलम देवी का पति है। गिरफ्तारी के बाद, जब पुलिस उसे हथियार बरामद करने के लिए ले जा रही थी, तभी रामधनी और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रामधनी के पेट में गोली लगी और तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए। रामधनी को मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तीनों घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। करीब 15 मिनट तक यह मुठभेड़ चली। इस घटना से पहले, मंगलवार दोपहर सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण की हत्या कर दी थी। इस दौरान नगर परिषद के चेयरमैन राज कुमार गुड्डू को भी सिर और सीने में गोली लगी थी। चेयरमैन के फेफड़े में गोली फंसी है और उनकी गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। चेयरमैन बीजेपी के नेता भी हैं। तस्वीरों में घायल चेयरमैन राजकुमार गुड्डू सीएम सम्राट चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं। चेयरमैन के सिर में भी गोली मारी गई है। वे बीजेपी समर्थक हैं। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हुए रामधनी यादव एक टेंडर चाहता था, जिसका चेयरमैन राजकुमार गुड्डू ने विरोध किया था। इसके बाद उसने उन्हें हटाने की प्लानिंग शुरू की और चैंबर के अंदर घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपराधी चेयरमैन की हत्या करने पहुंचे थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने विरोध किया तो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों को सिर में गोली मारकर अपराधी भाग निकले। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण की पत्नी यूपी में ADM हैं। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तीन लोग चेयरमैन के चैंबर में घुसते दिख रहे हैं। सभी के हाथ में झोला दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में सभी पिस्टल निकाल लेते हैं। पिस्टल देखते ही चैंबर में मौजूद लोग बाहर भागने लगते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा भूषण कुमार अपराधियों से भीड़ जाते हैं। उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान 2 और अपराधी उनकी ओर बढ़ते हैं फिर खिंचकर उन्हें चैंबर के बाहर ले जाते हैं।ां यहां उन्हें गोली मार देते हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी 5 की संख्या में थे। इनमें से 3 चैंबर के अंदर दाखिल हुए थे। एक हाफ पैंट पहनकर अंदर घुसा था। बाकी 2 ने मजदूरों की तरह अपने चेहरे को गमछे से ढंका था। अपराधियों की हुलिया देखकर ही शायद गार्ड समझ नहीं पाया कि वो क्या करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी कृष्ण भूषण उर्फ रंजीत कुमार ने बताया, मंगलवार को करीब 3 बजे के आसपास नगर परिषद कार्यालय में चेयरमैन साहब और कार्यपालक पदाधिकारी (EO) बैठे हुए थे। कार्यालय में बाकी लोग भी मौजूद थे। स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य भी अंदर बैठे थे। इसी दौरान अचानक 3 से 5 की संख्या में अपराधी बुलेट से सवार होकर पहुंचे और सीधे कार्यालय के अंदर घुस आए। अपराधियों ने बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पहले 2 गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद लगातार 2 से 4 राउंड और फायरिंग की गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। हम सभी लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। वहां देखा कि चेयरमैन साहब और EO साहब गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े थे। इसके बाद हम लोगों ने दोनों घायलों को तत्काल उठाकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस हमले में दोनों को गोली लगी है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले। तेजस्वी यादव ने X पर लिखा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में “मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में”….

गाकर भाजपाई गुंडों को खूब प्रोत्साहित किया था। अब तो उन अपराधियों का ही CM है। बीजेपी सरकार में हत्या होना अब मंगलराज की श्रेणी में आता है।’ 100 करोड़ की जमीन विवाद में अफसर की हत्या: नगर परिषद का नेता चाहता था टेंडर, BJP चेयरमैन से बोला-क्या तुम ही राज करोगे, गोली चलाने लगे। यूपी में बदला मौसम, नोएडा में आंधी-बारिश। मथुरा में भीषण गर्मी। अप्रैल के आखिरी दिनों में लखनऊ तप रहा। घोड़ों को गर्मी से बचाने के लिए स्पेशल इंतजाम। चित्तौड़गढ़ में स्कूलों का समय बदला





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भागलपुर हत्याकांड एनकाउंटर रामधनी यादव पुलिस मुठभेड़ बिहार

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

सीएम योगी के हाथों पुरस्कार, शपथ और आंखों में आंसू... यूपी को मिले 57 हजार नए सिपाहीUP police passing out parade: लखनऊ में आयोजित दीक्षांत परेड में 57 हजार नए सिपाही यूपी पुलिस में शामिल हुए, जिनमें 12 हजार से अधिक महिला आरक्षी हैं।

Read more »

Greater Noida: 10वीं में जीता था, 12 साल बाद मिला सर्टिफिकेट, रद्दी में दबा था स्काउट-गाइड स्टेट अवॉर्डग्रेटर नोएडा की राखी को 2013 में मिले स्काउट-गाइड राज्य पुरस्कार का प्रमाणपत्र 12 साल बाद मिला। विभागीय लापरवाही के चलते यह सर्टिफिकेट रद्दी में पड़ा रहा।

Read more »

ईरान ने Togo-Flag टैंकर को बनाया निशाना, केमिकल जहाज पर सवार थे 12 भारतीयईरान ने टोगो के झंडे वाले एक केमिकल टैंकर पर हमला किया, जिसमें 12 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे।

Read more »

कल Ganga Expressway की शुरुआत करेंगे PM मोदी, सफर होगा आसानउत्‍तर प्रदेश के 12 जिलों को कल बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम मोदी औपचारिक तौर पर Ganga Expressway की शुरुआत करेंगे। इस एक्‍सप्रेस वे की क्‍या खासियत हैं। आइए जानते हैं।

Read more »

कंगना रनौत मानहानि केस: बठिंडा कोर्ट में 12 मई को होगी अगली सुनवाई, गवाहों के बयान और पासपोर्ट पर जमकर हुई बहसकंगना रनौत मानहानि मामले की अगली सुनवाई अब 12 मई को बठिंडा कोर्ट में होगी। गवाहों की अनुपस्थिति और पासपोर्ट जब्त करने पर बहस टलने के कारण यह फैसला लिया गया।

Read more »

Bhooth Bangla Box Office: मंगलवार को 'भूत बंगला' की कमाई में आया उछाल, Horror Comedy ने कर डाली करोड़ों की कमाईअक्षय कुमार स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला'Bhooth Bangla ने 12 वें दिन कितना कलेक्शन किया? आइए जानते हैं-

Read more »