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भागलपुर में गंगा पार करने का नया रास्ता, इंग्लिश फरका से महादेवपुर समेत 4 रूटों पर चलेंगे नए जहाज

Infrastructure & Travel News

भागलपुर में गंगा पार करने का नया रास्ता, इंग्लिश फरका से महादेवपुर समेत 4 रूटों पर चलेंगे नए जहाज
InfrastructureTravelNew Jhalyan Routes
📆21-05-2026 22:17:00
📰Dainik Jagran
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भागलपुर में गंगा पार करने का नया रास्ता|इन्हीं रूटों पर शुरू होंगे नए जहाज, विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद बातचीत बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने भागलपुर में धारावाहिक जलयान मार्ग बनाए हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों द्वारा यात्वाविक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद गंगा पार आवागमन के लिए, जिला प्रशासन ने जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स को इंग्लिश फरका घाट से महादेवपुर घाट के बीच जलयान संचालन की अनुमति दी है। कंपनी ने पहले बरारी-महादेवपुर रूट की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने परिचालन वांछित स्थान आवंटित किया है। प्रशासन ने बाबूपुर-महादेवपुर, बरारी-जाह्नवी चौक, इंग्लिश फरका-महादेवपुर और कहलगांव-तीनटंगा घाट के रूटों पर जलयान संचालन की स्वीकृति दी है। इन रूटों पर कन्हैया लाजिस्टिक, जिरिया प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, हालांकि, बरारी घाट-जाह्नवी चौक घाट रूट पर फेरी सेवा शुरू करने में जिरिया प्राइवेट लिमिटेड की लगातार देरी की जा रही है।बुद्धिक घाटों के लिए स्वीकृति मिलने के बावजूद कई कंपनियां अब तक यात्री सेवा शुरू नहीं कर सकी हैं.

भागलपुर में गंगा पार करने का नया रास्ता|इन्हीं रूटों पर शुरू होंगे नए जहाज, विक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद बातचीत बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने भागलपुर में धारावाहिक जलयान मार्ग बनाए हैं। हालांकि, कुछ कंपनियों द्वारा यात्वाविक्रमशिला सेतु बंद होने के बाद गंगा पार आवागमन के लिए, जिला प्रशासन ने जय बजरंगबली स्टोन वर्क्स को इंग्लिश फरका घाट से महादेवपुर घाट के बीच जलयान संचालन की अनुमति दी है। कंपनी ने पहले बरारी-महादेवपुर रूट की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने परिचालन वांछित स्थान आवंटित किया है। प्रशासन ने बाबूपुर-महादेवपुर, बरारी-जाह्नवी चौक, इंग्लिश फरका-महादेवपुर और कहलगांव-तीनटंगा घाट के रूटों पर जलयान संचालन की स्वीकृति दी है। इन रूटों पर कन्हैया लाजिस्टिक, जिरिया प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, हालांकि, बरारी घाट-जाह्नवी चौक घाट रूट पर फेरी सेवा शुरू करने में जिरिया प्राइवेट लिमिटेड की लगातार देरी की जा रही है।बुद्धिक घाटों के लिए स्वीकृति मिलने के बावजूद कई कंपनियां अब तक यात्री सेवा शुरू नहीं कर सकी हैं

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