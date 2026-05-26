भागलपुर: तूफान में जलयान का लंगर टूटा, गंगा में फंसा, सेवा ठप

भागलपुर में सोमवार रात आए भीषण तूफान के कारण बाबूपुर गंगा घाट पर एक जलयान का लंगर टूट गया और वह गंगा की मुख्यधारा में फंस गया। इसके चलते जलयान सेवा ठप हो गई, वहीं मालवाहक जलयानों की अव्यवस्था से नेपाल और पूर्णिया जाने वाले कई ट्रक तीन दिनों से घाट पर फंसे हैं।
भागलपुर में सोमवार रात आए भीषण तूफान ने बाबूपुर गंगा घाट पर खड़े एक बड़े जलयान का लंगर तोड़ दिया और उसे बहाकर गंगा की मुख्यधारा में ले गया। मंगलवार सुबह जब स्थानीय लोगों और नाविकों की नजर इस जलयान पर पड़ी तो वह गंगा के बीचोंबीच फंसा हुआ था। तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लंगर सहित पूरा जहाज कई मीटर खिसक गया। इसके बाद पूरे दिन जलयान को निकालने के प्रयास चलते रहे, लेकिन शाम तक सफलता नहीं मिली। इस घटना के कारण बाबूपुर घाट पर जलयान सेवा पूरी तरह ठप हो गई। नदी पार करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, दूसरी ओर मालवाहक जलयान ों की अव्यवस्था के चलते नेपाल और पूर्णिया जाने वाले दर्जनों ट्रक तीन दिनों से घाट पर फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में एनटीपीसी कहलगांव का डस्ट लोड है, जो नेपाल भेजा जाना है। ट्रक चालकों की मानें तो उन्हें न तो खाने-पीने की कोई उचित व्यवस्था है और न ही शौचालय। वे दिनभर धूप और बारिश में गंगा किनारे बैठकर इंतजार करते हैं। चालक रिपु कुमार यादव ने बताया कि तीन दिनों में उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और वे भूखे-प्यासे हैं। कई चालक सत्तू पानी पीकर दिन काट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरे चालक राजकिशोर मंडल रात 2 बजे घाट पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिखे। उन्होंने कहा कि चालकों के रात गुजारने की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने-पीने पर मनमाना पैसा वसूला जाता है। एग्रीमेंट के तहत तीन मालवाहक जलयान चलने चाहिए, लेकिन एक भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। न तो प्रशासन का कोई मजिस्ट्रेट यहां आता है और न ही कंपनी के प्रतिनिधि जहाज के आने-जाने की सूचना देते हैं। जहाज आते ही वाहन चढ़ाने की होड़ मच जाती है, जिसमें अक्सर कहासुनी और झगड़े होते हैं। किस वाहन को पहले जाना चाहिए, इसका कोई सिस्टम विकसित नहीं है। यह स्थिति न केवल चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, बल्कि व्यवसाय को भी प्रभावित कर रही है। स्थानीय निवासी और व्यापारी लगातार प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से यह समस्या चल रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तूफान के बाद जलयान के फंसने की घटना ने इस अव्यवस्था को और उजागर कर दिया है। प्रशासन ने जलयान को निकालने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में यह देखना होगा कि कब तक यह समस्या हल होती है और चालकों को राहत मिलती है.
भागलपुर में सोमवार रात आए भीषण तूफान ने बाबूपुर गंगा घाट पर खड़े एक बड़े जलयान का लंगर तोड़ दिया और उसे बहाकर गंगा की मुख्यधारा में ले गया। मंगलवार सुबह जब स्थानीय लोगों और नाविकों की नजर इस जलयान पर पड़ी तो वह गंगा के बीचोंबीच फंसा हुआ था। तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लंगर सहित पूरा जहाज कई मीटर खिसक गया। इसके बाद पूरे दिन जलयान को निकालने के प्रयास चलते रहे, लेकिन शाम तक सफलता नहीं मिली। इस घटना के कारण बाबूपुर घाट पर जलयान सेवा पूरी तरह ठप हो गई। नदी पार करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, दूसरी ओर मालवाहक जलयानों की अव्यवस्था के चलते नेपाल और पूर्णिया जाने वाले दर्जनों ट्रक तीन दिनों से घाट पर फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में एनटीपीसी कहलगांव का डस्ट लोड है, जो नेपाल भेजा जाना है। ट्रक चालकों की मानें तो उन्हें न तो खाने-पीने की कोई उचित व्यवस्था है और न ही शौचालय। वे दिनभर धूप और बारिश में गंगा किनारे बैठकर इंतजार करते हैं। चालक रिपु कुमार यादव ने बताया कि तीन दिनों में उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं और वे भूखे-प्यासे हैं। कई चालक सत्तू पानी पीकर दिन काट रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरे चालक राजकिशोर मंडल रात 2 बजे घाट पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिखे। उन्होंने कहा कि चालकों के रात गुजारने की कोई व्यवस्था नहीं है। खाने-पीने पर मनमाना पैसा वसूला जाता है। एग्रीमेंट के तहत तीन मालवाहक जलयान चलने चाहिए, लेकिन एक भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। न तो प्रशासन का कोई मजिस्ट्रेट यहां आता है और न ही कंपनी के प्रतिनिधि जहाज के आने-जाने की सूचना देते हैं। जहाज आते ही वाहन चढ़ाने की होड़ मच जाती है, जिसमें अक्सर कहासुनी और झगड़े होते हैं। किस वाहन को पहले जाना चाहिए, इसका कोई सिस्टम विकसित नहीं है। यह स्थिति न केवल चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, बल्कि व्यवसाय को भी प्रभावित कर रही है। स्थानीय निवासी और व्यापारी लगातार प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से यह समस्या चल रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तूफान के बाद जलयान के फंसने की घटना ने इस अव्यवस्था को और उजागर कर दिया है। प्रशासन ने जलयान को निकालने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में यह देखना होगा कि कब तक यह समस्या हल होती है और चालकों को राहत मिलती है
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