भागलपुर में भाजपा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, खेल मंत्री ने की कार्यकर्ताओं की सराहना

भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उत्साह से भाग लिया, और मंत्री ने पार्टी के सिद्धांतों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर, स्थानीय खेल मैदान के विकास और स्टेडियम निर्माण की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

जागरण संवाददाता, भागलपुर । भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर जिला कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के संस्थापक सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई और जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने पार्टी का ध्वज फहराया। कार्यकर्ता ओं ने ‘भारत माता की जय’ और ‘ भाजपा जिंदाबाद’ के नारों से पूरे माहौल को उत्साह से भर दिया। खेल मंत्री ने कार्यकर्ता ओं के अथक परिश्रम

की सराहना की और उनके योगदान को सराहा।\मुख्य अतिथि खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने अपने संबोधन में भाजपा की यात्रा को ईमानदारी, पारदर्शिता और सिद्धांतों पर आधारित बताया। उन्होंने 'राष्ट्र प्रथम, फिर दल और अंत में स्वयं' के मूलमंत्र को दोहराते हुए कहा कि इसी विचारधारा ने पार्टी को जनता का अपार समर्थन और विश्वास दिलाया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समर्पण को सराहा और कहा कि उनके प्रयासों से ही भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन पाई है।\जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने पार्टी के संघर्षपूर्ण इतिहास को याद करते हुए कहा कि एक समय था जब संसद में भाजपा के केवल दो सांसद थे, लेकिन आज पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रही है। उन्होंने इसे 'विकास और विचार' की राजनीति का परिणाम बताया, जिसे देश की जनता ने लगातार समर्थन दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी के मूल सिद्धांतों और जनकल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाएं।\कार्यक्रम में मीडिया पैनलिस्ट डा. प्रीति शेखर ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ही पार्टी की आत्मा हैं, जिनके परिश्रम से संगठन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष हरिवंशमणि सिंह, अभय वर्मन और नभय चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह आगामी चुनावों में पार्टी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री नितेश सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रदीप कुमार ने दिया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के प्रभारी योगेश पांडे भी उपस्थित रहे।\समारोह के दौरान मंत्री श्रेयसी सिंह का स्वागत जिला अध्यक्ष ने सिल्क साड़ी और मंजूषा पेंटिंग भेंट कर किया। जिला महामंत्री ने उन्हें तलवार देकर अभिनंदन किया। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंत्री को फूल-मालाओं से सम्मानित किया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डा. राजीव मुन्ना, रूबी दास, मनीष दास, अमरदीप साह, स्वेता सिंह, प्रो. किरण सिंह, आलोक सिंह, राजकिशोर गुप्ता, प्रणव दास, राजेश टंडन, राकेश राठौर, प्रीति पांडे, डाली मंडल, कुंदन कुमारी, भोला मंडल, ओमप्रकाश तिवारी, वीरेश मिश्रा, सुमन भारती, चंदन पांडे, विनीत भगत, लक्ष्मी कुशवाहा, ओमप्रकाश मंडल, आनंद शर्मा और शितांशु मंडल, नीलराज समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे।\स्थापना दिवस के दौरान पूरे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह और उल्लास देखने को मिला। उपस्थित लोगों ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों को याद किया और संगठन की उपलब्धियों को साझा किया। मंत्री और अन्य प्रमुख उपस्थित लोगों ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे आगामी चुनौतियों के लिए और अधिक मेहनत करें और पार्टी को मजबूत बनाएं। कार्यक्रम में संगठन की एकजुटता और पार्टी के मूल सिद्धांतों का प्रतिबिंब दिखा। इस भव्य आयोजन ने भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और भागलपुर में पार्टी की लोकप्रियता और प्रभाव को प्रदर्शित किया।\अजगैबीनाथ धाम पूर्वी मंडल में प्लस टू स्कूल खेरैहिया के समीप मंडल अध्यक्ष पीयूष कुमार सिंह की अध्यक्षता में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें अंगवस्त्र, फूल-मालाओं और गाजे-बाजे के साथ सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष पीयूष कुमार सिंह ने मंत्री को रामगुलाम क्रीड़ा प्रांगण में स्टेडियम निर्माण और मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यह मैदान क्षेत्र का एकमात्र प्रमुख खेल मैदान है, जहां प्रतिदिन हजारों युवा, युवतियां, बुजुर्ग और महिलाएं खेलकूद, टहलने और व्यायाम के लिए आते हैं। इसके विकास से आसपास के कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा।\इस अवसर पर उपमुखिया पवन कुमार सिंह ने मैदान की चारदीवारी, स्टेज, शौचालय, पेयजल सुविधा और स्टेडियम निर्माण की मांग को लेकर अलग से अनुरोध पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से खेलकूद और स्थानीय युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास भी सुनिश्चित होगा। मौके पर आदेश राय, मनोरंजन मिश्रा, शंकर सिंह, शिव साह, श्याम मंडल सिंह समेत कई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। सभी ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और क्षेत्र में खेल और युवा विकास के महत्व पर चर्चा की।\मंत्री श्रेयसी सिंह ने विकास के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि क्षेत्रीय खेल मैदान के विकास और स्टेडियम निर्माण की संभावनाओं पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए बेहतर अवसर सृजित होंगे





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