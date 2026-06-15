भागलपुर मौसम अपडेट: अगले दो दिनों में हल्की बारिश के आसार, उमस भरी गर्मी जारी

भागलपुर में अगले 24 घंटे बारिश कम संभावना, लेकिन अगले दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। उच्च आर्द्रता और उमस भरी गर्मी जारी, मौसम प्रणालियां सक्रिय।

भागलपुर में मौसम का मिजाज फिलहाल सामान्य बना हुआ है, लेकिन अगले दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, अगले 24 घंटों में बारिश की कोई खास संभावना नहीं है, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही और धूप-छांव का दौर जारी रहेगा। वर्तमान में मानसूनी ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जो पूर्वी भारत में नमी की आपूर्ति कर रहे हैं। इसके चलते भागलपुर में उच्च आर्द्रता के कारण उमस भरी गर्मी का अनुभव हो रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.

8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आर्द्रता 78 प्रतिशत रही। हवा की गति औसतन तीन किलोमीटर प्रति घंटा रही और दिशा दक्षिण-पूर्वी थी। इन परिस्थितियों में लोगों को दिनभर गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन (एमजेओ) मानसून के लिए अनुकूल स्थिति में है, जिससे बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत में वर्षा गतिविधियों को बल मिल सकता है। हालांकि फिलहाल बारिश की संभावना कम है, लेकिन अगले दो-तीन दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। भागलपुर शहर में मानसून का आगमन हो चुका है, लेकिन अभी तक सक्रिय बारिश की गतिविधियां नहीं देखी गई हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वर्तमान में कई मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं, जिनमें मौसमी ट्रफ मध्य पाकिस्तान से उत्तर राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक अन्य ट्रफ मध्य पाकिस्तान से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। इसके अलावा तटीय बांग्लादेश और उससे सटी उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 3.1 किलोमीटर तक फैला एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जबकि मध्य असम के ऊपर भी एक और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। ये सभी प्रणालियां पूर्वी भारत में नमी पहुंचा रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बढ़ सकती है। लगातार उच्च तापमान और 78 प्रतिशत आर्द्रता के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम है। हालांकि बादल छाए रहने के कारण सूर्य की सीधी किरणों से थोड़ा राहत मिल रही है, लेकिन उमस लोगों को परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिनों में मौसमी प्रणालियां सक्रिय हो सकती हैं, जिससे हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस बीच, किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भागलपुर में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करें और उमस भरी गर्मी में पर्याप्त पानी पीकर ही बाहर निकलें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

भागलपुर मौसम बारिश पूर्वानुमान उमस भरी गर्मी मानसून अपडेट बिहार मौसम

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

இன்றைய ராசிபலன்: மார்கழி 9 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பாக நாள் காத்திருக்கு?December 24 Today Rasipalan: மார்கழி மாதம் 9ஆம் நாளான இன்று (டிசம்பர் 24), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন! পর্দা উঠল মেগা অ্যাওয়ার্ড শোয়ের, ঝলসাচ্ছে জি ২৪ ঘণ্টা বিনোদনে সেরা ২৪...Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 Lights camera action The curtain rises on the mega awards show Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 is dazzling

Read more »

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: বোকাবাক্সে বাজিমাত! টেলিভিশনে সেরা শো দিদি নম্বর ১....Didi No. 1 wins best non fiction show award in Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24

Read more »

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: থিয়েটার থেকে সিনেমার যাত্রায় দুই মহারথীর বিজয়রথ! সোহিনী সেনগুপ্ত ও ব্রাত্য বসু- কোন সেরার পুরস্কার পেলেন?zee 24 ghanta binodone sera 24 best actor and supporting actor male and female

Read more »

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: শ্বেত পাথরের থালা থেকে লাঠি- বাঙালিকে মূল্যবোধ শিখিয়ে অনন্য প্রভাত রায়...Prabhat Roy got lifetime achievement awards in Zee 24 Ghanta binodne sera 24 award

Read more »

इंडिया पोस्ट 17 मार्च से शुरू करेगा '24 स्पीड पोस्ट' सेवा, 24 घंटे में मिलेगी डिलीवरीइंडिया पोस्ट 17 मार्च से शुरू करेगा '24 स्पीड पोस्ट' सेवा, 24 घंटे में मिलेगी डिलीवरी

Read more »