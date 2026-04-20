भागलपुर रेलखंड का कायाकल्प: तीन नए स्टेशनों का निर्माण और जगदीशपुर में बनेगा अत्याधुनिक टर्मिनल

पूर्व रेलवे ने भागलपुर-दुमका रेलखंड के विकास हेतु एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है, जिसमें तीन हॉल्ट को स्टेशन का दर्जा देना और जगदीशपुर में नया टर्मिनल विकसित करना शामिल है।
भागलपुर और उसके आसपास के रेलखंडों पर रेलवे ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत भागलपुर-दुमका और गोड्डा रेलखंड पर स्थित तीन प्रमुख हॉल्ट, जिनमें गोनूधाम हॉल्ट, पंजवारा रोड और गंगवारा हॉल्ट शामिल हैं, को अब पूर्ण विकसित स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना को रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब इन स्थानों पर यात्री सुविधाओं में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। इन स्टेशनों पर कम से कम दो आधुनिक
प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, साथ ही यात्रियों के बैठने के लिए सुसज्जित वेटिंग एरिया और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 24 घंटे टिकट बुकिंग सुविधा के लिए टिकट घर का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इन स्टेशनों को विकसित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ट्रेनों का सुचारू संचालन और एक्सप्रेस ट्रेनों को स्टॉपेज प्रदान करना है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस पूरे कार्य को गतिशक्ति योजना के तहत अंजाम दिया जाएगा और इस पर अनुमानित 9 से 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना का दूसरा महत्वपूर्ण चरण जगदीशपुर में एक नया टर्मिनल स्टेशन विकसित करने पर केंद्रित है। भागलपुर जंक्शन से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जगदीशपुर को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस टर्मिनल के निर्माण में लगभग 310.45 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यहाँ तीन यात्री प्लेटफॉर्म, दो फुटओवर ब्रिज, सर्विस बिल्डिंग और विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, गुड्स लाइन, लूप लाइन और पिट लाइन जैसी तकनीकी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, ताकि ट्रेनों का दबाव कम किया जा सके और माल ढुलाई में भी तेजी आए। भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेल दोहरीकरण परियोजना, जिस पर कुल 3169 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भू-अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है और इसके पूरा होते ही निर्माण कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। ये सभी प्रयास इस पूरे क्षेत्र को रेल नेटवर्क के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन केवल नए स्टेशनों के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर भी पूरा ध्यान दे रहा है। भागलपुर स्टेशन को 481.60 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीस्टोरी स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा, जहाँ यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी कड़ी में पुनसिया और संझा हॉल्ट को ब्लॉक हट स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा और गति में उल्लेखनीय सुधार होगा। पीरपैंती-गोड्डा के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन के लिए भी सर्वेक्षण और पहल शुरू की गई है, जो इस क्षेत्र में व्यापार और आवागमन के नए द्वार खोलेगी। मोबाइल यूटीएस सुविधा की शुरुआत करके रेलवे ने डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार किया है। रेलवे के इन व्यापक सुधारों से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित होगी। आने वाले तीन वर्षों में ये सभी परियोजनाएं पूर्ण होने के पश्चात भागलपुर और उसके आसपास का रेल परिदृश्य पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में मील का पत्थर साबित होगा
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