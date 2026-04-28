भागलपुर ट्रिपल आईटी को क्वांटम लैब की स्वीकृति, पूर्वी भारत में तकनीकी विकास का नया केंद्र बनेगा

भागलपुर स्थित ट्रिपल आईटी को क्वांटम लैब की स्वीकृति मिली है, जो बिहार और झारखंड के लिए एकमात्र केंद्र है। यह लैब देश को अत्याधुनिक तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर स्थित ट्रिपल आईटी (भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) को क्वांटम लैब (क्वांटम प्रयोगशाला) की स्वीकृति मिलने से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। देश भर में स्थापित की जा रही 23 क्वांटम लैब की श्रृंखला में बिहार और झारखंड से केवल भागलपुर को ही इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए चुना गया है। यह संस्थान के लिए तो गौरव की बात है ही, साथ ही पूरे भागलपुर क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह उपलब्धि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी क्वांटम मिशन का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करना है। क्वांटम लैब को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में, लैब में क्वांटम भौतिकी (quantum physics) पर आधारित बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसमें क्रायोजेनिक सिस्टम (cryogenic systems) और लेजर सेटअप (laser setup) स्थापित किए जाएंगे, जो क्वांटम प्रयोगों के लिए आवश्यक तापमान और प्रकाश व्यवस्था प्रदान करेंगे। दूसरे चरण में, क्वांटम कंप्यूटिंग (quantum computing), सुरक्षित संचार (secure communication) और सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (micro electronic devices) पर गहन शोध कार्य शुरू होगा। इस चरण में, वैज्ञानिक क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके नई तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तीसरे और अंतिम चरण में, उद्योगों के साथ सहयोग, स्टार्टअप इनक्यूबेशन (startup incubation) और तकनीक हस्तांतरण (technology transfer) पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैब में विकसित तकनीकों को वास्तविक दुनिया में लागू किया जा सके और इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इस लैब में अल्ट्रा-स्मॉल चिप डिजाइन (ultra-small chip design), सेंसर तकनीक (sensor technology) और लेजर आधारित पावर ट्रांसफर (laser based power transfer) पर भी काम किया जाएगा। पारंपरिक तार आधारित पावर सप्लाई (traditional wire based power supply) की जगह लेजर लाइट (laser light) के माध्यम से ऊर्जा संचारित करने की तकनीक विकसित करने का लक्ष्य है। इससे न केवल उपकरणों की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि वायरलेस तकनीक (wireless technology) को भी एक नई दिशा मिलेगी। क्वांटम लैब एक ऐसी उन्नत प्रयोगशाला है, जहां क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित शोध किया जाता है। क्वांटम भौतिकी परमाणुओं (atoms) और उप-परमाणु कणों (sub-atomic particles) के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसमें सुपरपोजिशन (superposition) और एंटैंगलमेंट (entanglement) जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग करके भविष्य की तकनीकों—जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग , क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसर—का विकास किया जा रहा है। ये तकनीकें डिजिटल (digital) और संचार (communication) क्रांति की नई आधारशिला साबित हो सकती हैं। क्वांटम तकनीक का उपयोग देश की सुरक्षा, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाएगा। सुरक्षित डेटा ट्रांसफर (secure data transfer), तेज गणना (fast calculation) और सटीक मापन (accurate measurement) जैसी क्षमताओं से देश को लाभ होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में रक्षा क्षेत्र (defense sector) को भी अधिक हाईटेक और सक्षम बनाएगी। इस लैब की स्थापना से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे नवाचार (innovation), स्टार्टअप और तकनीकी आत्मनिर्भरता (technical self-reliance) को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में तकनीकी कौशल विकास (technical skill development) का एक मजबूत केंद्र विकसित होगा। यह क्वांटम लैब न केवल बिहार, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र के रूप में उभरेगी, जिससे क्षेत्र की तकनीकी पहचान मजबूत होगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भूमिका बढ़ेगी। यह लैब लगभग 3200 वर्ग फीट क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने स्वीकृति दी है और 10 अप्रैल 2026 को पांच वर्षों के लिए ट्रिपल आईटी भागलपुर को यह प्रोजेक्ट दिया गया है। जल्द ही इसके लिए फंडिंग जारी होने की संभावना है। कुल मिलाकर, ट्रिपल आईटी भागलपुर में क्वांटम लैब की स्थापना क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो भविष्य की तकनीकों के विकास और देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह संस्थान और भागलपुर सहित बिहार के लिए गौरव की बात है। भागलपुर में इसकी स्थापना से यह क्षेत्र अब राष्ट्रीय तकनीकी मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा.

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर स्थित ट्रिपल आईटी (भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) को क्वांटम लैब (क्वांटम प्रयोगशाला) की स्वीकृति मिलने से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। देश भर में स्थापित की जा रही 23 क्वांटम लैब की श्रृंखला में बिहार और झारखंड से केवल भागलपुर को ही इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए चुना गया है। यह संस्थान के लिए तो गौरव की बात है ही, साथ ही पूरे भागलपुर क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह उपलब्धि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी क्वांटम मिशन का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और देश की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करना है। क्वांटम लैब को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में, लैब में क्वांटम भौतिकी (quantum physics) पर आधारित बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसमें क्रायोजेनिक सिस्टम (cryogenic systems) और लेजर सेटअप (laser setup) स्थापित किए जाएंगे, जो क्वांटम प्रयोगों के लिए आवश्यक तापमान और प्रकाश व्यवस्था प्रदान करेंगे। दूसरे चरण में, क्वांटम कंप्यूटिंग (quantum computing), सुरक्षित संचार (secure communication) और सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (micro electronic devices) पर गहन शोध कार्य शुरू होगा। इस चरण में, वैज्ञानिक क्वांटम सिद्धांतों का उपयोग करके नई तकनीकों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तीसरे और अंतिम चरण में, उद्योगों के साथ सहयोग, स्टार्टअप इनक्यूबेशन (startup incubation) और तकनीक हस्तांतरण (technology transfer) पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लैब में विकसित तकनीकों को वास्तविक दुनिया में लागू किया जा सके और इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इस लैब में अल्ट्रा-स्मॉल चिप डिजाइन (ultra-small chip design), सेंसर तकनीक (sensor technology) और लेजर आधारित पावर ट्रांसफर (laser based power transfer) पर भी काम किया जाएगा। पारंपरिक तार आधारित पावर सप्लाई (traditional wire based power supply) की जगह लेजर लाइट (laser light) के माध्यम से ऊर्जा संचारित करने की तकनीक विकसित करने का लक्ष्य है। इससे न केवल उपकरणों की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि वायरलेस तकनीक (wireless technology) को भी एक नई दिशा मिलेगी। क्वांटम लैब एक ऐसी उन्नत प्रयोगशाला है, जहां क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित शोध किया जाता है। क्वांटम भौतिकी परमाणुओं (atoms) और उप-परमाणु कणों (sub-atomic particles) के व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसमें सुपरपोजिशन (superposition) और एंटैंगलमेंट (entanglement) जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग करके भविष्य की तकनीकों—जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सेंसर—का विकास किया जा रहा है। ये तकनीकें डिजिटल (digital) और संचार (communication) क्रांति की नई आधारशिला साबित हो सकती हैं। क्वांटम तकनीक का उपयोग देश की सुरक्षा, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाएगा। सुरक्षित डेटा ट्रांसफर (secure data transfer), तेज गणना (fast calculation) और सटीक मापन (accurate measurement) जैसी क्षमताओं से देश को लाभ होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में रक्षा क्षेत्र (defense sector) को भी अधिक हाईटेक और सक्षम बनाएगी। इस लैब की स्थापना से विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे नवाचार (innovation), स्टार्टअप और तकनीकी आत्मनिर्भरता (technical self-reliance) को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में तकनीकी कौशल विकास (technical skill development) का एक मजबूत केंद्र विकसित होगा। यह क्वांटम लैब न केवल बिहार, बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र के रूप में उभरेगी, जिससे क्षेत्र की तकनीकी पहचान मजबूत होगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भूमिका बढ़ेगी। यह लैब लगभग 3200 वर्ग फीट क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने स्वीकृति दी है और 10 अप्रैल 2026 को पांच वर्षों के लिए ट्रिपल आईटी भागलपुर को यह प्रोजेक्ट दिया गया है। जल्द ही इसके लिए फंडिंग जारी होने की संभावना है। कुल मिलाकर, ट्रिपल आईटी भागलपुर में क्वांटम लैब की स्थापना क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो भविष्य की तकनीकों के विकास और देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यह संस्थान और भागलपुर सहित बिहार के लिए गौरव की बात है। भागलपुर में इसकी स्थापना से यह क्षेत्र अब राष्ट्रीय तकनीकी मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से उभरेगा





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