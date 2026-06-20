भागलपुर में उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज(20 जून 2026) जिले का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।

भागलपुर में उमस और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज(20 जून 2026) जिले का अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। हल्के बादलों के बीच तापमान तेजी से बढ़ेगा। दिन चढ़ने के साथ गर्म हवाओं और तेज धूप का प्रभाव बढ़ेगा। हीट इंडेक्स के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से भी अधिक गर्मी महसूस होगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में काम करने वाले मजदूरों, किसानों, रिक्शा चालकों और राहगीरों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। शाम में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में बादल छाने की संभावना है। गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लोगों को तपती गर्मी से कुछ समय के लिए राहत जरूर मिल सकती है। शाम के समय तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। TMBU के भूगोल एवं जलवायु अध्ययन विशेषज्ञ प्रो.

डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और नमी दोनों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं और उत्तर-पश्चिम भारत से आ रही गर्म शुष्क हवाओं के मिश्रण के कारण तापमान और उमस दोनों बढ़ रहे हैं। डॉ.

सिंह के अनुसार दिन के समय तेज सौर विकिरण के कारण धरातल तेजी से गर्म होता है, जिससे लू जैसी परिस्थितियां बनती हैं। वहीं, शाम के समय वातावरण में नमी बढ़ने पर स्थानीय स्तर पर बादलों का विकास होता है और कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। अत्यधिक गर्मी के दौरान शरीर में पानी की कमी न होने दें, धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें। किसी भी प्रकार की हीट स्ट्रोक की आशंका होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। अगले कुछ दिनों तक मौसम में गर्मी और उमस का मिश्रित प्रभाव बने रहने की संभावना है





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