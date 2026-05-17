भागलपुर में गर्मी की मार, तापमान 42°C जैसा महसूस, मौसम विभाग ने जारी हेल्थलाइफ चेतावनी

भागलपुर में गर्मी की मार झेल रहे लोगों को एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। शनिवार को tuleks सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है जिससे मौसम में होने वाली बदलावों से बचा जा सके। अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी का असर लोगों पर पड़ेगा। अधिकतम तापमान लगभग 36-37 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहने की संभावना है। हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी और आर्द्रता बनी रहेगी। दोपहर के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत है

भागलपुर मौसम अपडेट : तापमान 36°C, लेकिन 42°C जैसा लगेगा, सोमवार व मंगलवार रहें सतर्क, भीषण गर्मी परेशान करेगी भागलपुर में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं, शनिवार को तापमान 36.1°C दर्ज हुआ लेकिन 42°C जैसा महसूस हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्म भागलपुर में 36.

1°C तापमान, 42°C जैसा महसूस।जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर में गर्मी का असर अब लोगों को काफी परेशान कर रहा है। शनिवार को तेज धूप और उमस ने दिनभर राहत नहीं दी। अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन हवा में नमी अधिक होने के कारण शरीर पर 42 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हुई। रविवार को भी मौसम इसी तरह रहने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान लगभग 36–37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25–26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी और आर्द्रता बनी रहेगी।..





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