भागीरथ टोल मैनेजर के बयान पर: अफरातफरी मच गई, बदमाश टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ कर फरार, चालू किए नहीं थे लाठी-डंडे, इसने कहां करती है नुकसान का अंदाजा

रंगदारी न देने पर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने लाठी-डंडों से टोल गोलियों को तोड़ दिया। यह घटना रोडवाल टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात हुई। बदमाश टोल प्रबंधन ने रंगदारी न देने से इनकार करने पर धमकी दी। बदमाशों ने दीवार टूटना, बेनामी उपकरणों को तोड़छाड़ की। घटना में एक कर्मचारी घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
रंगदारी न देने पर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, पास ही 8 महीने से बंद पड़ी है पुलिस चौकी : रोडवाल टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। मोनू यादव उर्फ शूटर, निवासी रोडवाल गांव, ने टोल पर आने के दौरान धमकी दी कि अगर टोल प्लाजा चलाना है तो उसे हर महीने बंधा-बंधाया पैसा देना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। टोल प्रबंधन ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने लाठी-डंडों से टोल बूथों को तोड़ डाला। घटना में एक कर्मचारी घायल हो गया। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। टोल प्लाजा से महज 500 मीटर की दूरी पर माजरीकलां पुलिस चौकी है, लेकिन पिछले 8 महीनों से यह चौकी बंद पड़ी है। पास ही रुकने वाली गाड़ियों में लूटपाट करेंगे या इसे खाली करके खाली हो जायेंगे। लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है.
रंगदारी न देने पर टोल प्लाजा पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, पास ही 8 महीने से बंद पड़ी है पुलिस चौकी : रोडवाल टोल प्लाजा पर शुक्रवार रात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। मोनू यादव उर्फ शूटर, निवासी रोडवाल गांव, ने टोल पर आने के दौरान धमकी दी कि अगर टोल प्लाजा चलाना है तो उसे हर महीने बंधा-बंधाया पैसा देना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। टोल प्रबंधन ने जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने लाठी-डंडों से टोल बूथों को तोड़ डाला। घटना में एक कर्मचारी घायल हो गया। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। टोल प्लाजा से महज 500 मीटर की दूरी पर माजरीकलां पुलिस चौकी है, लेकिन पिछले 8 महीनों से यह चौकी बंद पड़ी है। पास ही रुकने वाली गाड़ियों में लूटपाट करेंगे या इसे खाली करके खाली हो जायेंगे। लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है
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