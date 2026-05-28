भाजपा ने बदले 4 प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा को मिली दिल्ली की कमान

भाजपा ने चार प्रदेश अध्यक्षों का बदलाव किया है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है।
भाजपा ने चार प्रदेश अध्यक्षों का बदलाव किया है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। कोलकाता में ईद नमाज के आयोजन की जगह ब्रिगेड ग्राउंड में किया जाएगा। सिद्धारमैया के इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है। डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने करोड़ों की कमाई की है। RR के युवा बल्लेबाज की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है। Instagram-WhatsApp के लिए पेड प्लान आ गए हैं। Meta ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली -NCR में 4 दिन बारिश-आंधी का अलर्ट है। जानें नौतपा का साइंस कनेक्शन। ईरान पर अमेरिका का दूसरा हमला हो सकता है। 48 घंटे में ईरान पर अमेरिका का दूसरा हमला हो सकता है। बंदर अब्बास में 3 धमाके हुए हैं। सांप दूध पीते हैं और बदला लेते हैं?
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