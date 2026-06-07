भाजपा ने घोषित किए राज्यसभा और कर्नाटक विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम

भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 और कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की। मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से प्रो. एम. नागराज को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटील और रघु कौटिल्य को नाम किया गया। चुनावी मंच पर भाजपा की संख्याओं का विश्लेष, वोट के संचालन की संभावित रणनीति और कांग्रेस के प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों पर भी चर्चा। मध्य प्रदेश मछुआ बोर्ड की अधिकारी और पिछले चुनावों की जानकारी शामिल। 18 जून को होने वाले मतदान की तैयारियों के बारे में जानकारी।

भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 और कर्नाटक विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के चयन पर अपनी अंतिम मुहर लगाते हुए आधिकारिक सूची जारी की है। भाजपा ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए भी दो नामों को मंजूरी दी गई है।



भाजपा की ओर से जारी सूची के अनुसार, मध्य प्रदेश से महेश केवट को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कर्नाटक से प्रो.

(डॉ. ) एम.

नागराज को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राज्यसभा चुनाव के साथ-साथ भाजपा ने कर्नाटक विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए भी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी ने लिंगराज पाटील और रघु कौटिल्य को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। दोनों नेताओं को लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।



मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। बुंदेलखंड के निवाड़ी से आने वाले महेश केवट अन्य पिछड़ा वर्ग की केवट समाज से हैं और लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सोमवार को वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महेश केवट संघ की पृष्टभूमि से भी आते हैं। कुछ समय पहले ही 24 अप्रैल को राज्य सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास बोर्ड का अध्य克斯् नियुक्त किया था। वहीं भाजपा ने पहले दो सीटों के लिए रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग को प्रत्याशी घोषित किया था। जबकि कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया है।



विधानसभा में वर्तमान में 228 सदस्य मतदान के पात्र हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 वोटों की आवश्यकता है। भाजपा के पास 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं। दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने के बाद भाजपा के पास लगभग 48 वोट बचेंगे। ऐसे में तीसरी सीट जीतने के लिए उसे अतिरिक्त 10 वोटों की जरूरत होगी। यही वजह है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की आशंका और भाजपा की संभावित रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं।



गौरतलब है कि राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है। यह चुनाव अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और कर्नाटक समेत 10 राज्यों की कुल 24 सीटों पर आयोजित किए जाएंगे। इसी दिन कर्नाटक विधान परिषद के लिए भी मतदान होना प्रस्तावित है। राज्यसभा चुनावों को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब अन्य दलों की ओर से भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने की संभावना है





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