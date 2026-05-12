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भाजपा के तापस रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष पद भरा, नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ, आदर्श के साथै

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भाजपा के तापस रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष पद भरा, नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ, आदर्श के साथै
तापस रॉयभाजपापश्चिम बंगाल विधानसभा
📆12-05-2026 18:50:00
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भाजपा के अनुभवी नेता और चार बार के विधायक तापस रॉय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष पद भरा। उन्होंने शपथ ली और नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ लेंगे। इस प्रक्रिया का श्रेय देखा जा रहा है सहज ढंग से ऐतिहासिक जीत को लागू किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और चार बार के विधायक तापस रॉय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही हालिया विधानसभा चुनावों में BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद नवगठित सदन की औपचारिक कार्यवाही शुरू हो गई। राज्यपाल आरएन रवि ने रॉय को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में तापस रॉय 13 और 14 मई को हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नव निर्वाचित 293 विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह का संचालन करेंगे। रॉय ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव शुक्रवार को होगा। इसके साथ ही, असम से लौटकर फौरन एक्टिव हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जैसे कई बड़े नेताओं ने भी शपथ ली, जो सत्ता में आने के बाद राजनीति में बदलाव की झलक दिखाई दे रही है। इस समारोह में राज्य विधानसभा के कई हिस्सों को देशभक्त रंगों की रोशनी से सजाया गया। 294 में 290 सीटें शपथ ग्रहण होने वाली हैं, जबकि दो सीटें खाली भी होंगी। फालटा विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर मतदान रद्द कर दिया गया है। अधिकांश राज्य में उपाध्यक्ष, रिटायर्ड जज, स्वतंत्र पार्टी, रालोसपा, माकपा, कांग्रेस और अन्य की भी उपस्थिति में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्रियों द्वारा नहीं ली गई शपठ के मद्देनजर या तो वेouses द्वारा शपथ ली जाएगी या फिर उन्हें मनोनयन के लिए टेंडर होगा.

भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता और चार बार के विधायक तापस रॉय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष पद के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही हालिया विधानसभा चुनावों में BJP की ऐतिहासिक जीत के बाद नवगठित सदन की औपचारिक कार्यवाही शुरू हो गई। राज्यपाल आरएन रवि ने रॉय को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में तापस रॉय 13 और 14 मई को हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में नव निर्वाचित 293 विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह का संचालन करेंगे। रॉय ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव शुक्रवार को होगा। इसके साथ ही, असम से लौटकर फौरन एक्टिव हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जैसे कई बड़े नेताओं ने भी शपथ ली, जो सत्ता में आने के बाद राजनीति में बदलाव की झलक दिखाई दे रही है। इस समारोह में राज्य विधानसभा के कई हिस्सों को देशभक्त रंगों की रोशनी से सजाया गया। 294 में 290 सीटें शपथ ग्रहण होने वाली हैं, जबकि दो सीटें खाली भी होंगी। फालटा विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी के आरोपों के मद्देनजर मतदान रद्द कर दिया गया है। अधिकांश राज्य में उपाध्यक्ष, रिटायर्ड जज, स्वतंत्र पार्टी, रालोसपा, माकपा, कांग्रेस और अन्य की भी उपस्थिति में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्रियों द्वारा नहीं ली गई शपठ के मद्देनजर या तो वेouses द्वारा शपथ ली जाएगी या फिर उन्हें मनोनयन के लिए टेंडर होगा

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तापस रॉय भाजपा पश्चिम बंगाल विधानसभा अस्थायी अध्यक्ष नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ बहुजन समाज पार्टी

 

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