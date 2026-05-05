भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाए चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप, कहा- विपक्षी गठबंधन बिखर गया

भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी उन टिप्पणियों को लेकर घेरा, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से असम और बंगाल में जनादेश की चोरी की है। भाजपा ने उनके आरोपों को पाखंड बताया और दावा किया कि विपक्षी गठबंधन ''आइएनडीआईए'' पूरी तरह बिखर गया है।
भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी उन टिप्पणियों को लेकर घेरा, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से असम और बंगाल में जनादेश की चोरी की है। भाजपा ने उनके आरोपों को पाखंड बताया और दावा किया कि विपक्षी गठबंधन ''आइएनडीआईए'' पूरी तरह बिखर गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हार के बाद ही चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जहां उनकी पार्टी जीतती है, वहां परिणाम स्वीकार कर लेते हैं। पूनावाला ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बगैर सुबूत के बार-बार आरोप लगाते हैं और अदालतों में ऐसे दावों को स्वीकार नहीं किया जाता है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जवाबदेही से बचने के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं.
भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी उन टिप्पणियों को लेकर घेरा, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से असम और बंगाल में जनादेश की चोरी की है। भाजपा ने उनके आरोपों को पाखंड बताया और दावा किया कि विपक्षी गठबंधन ''आइएनडीआईए'' पूरी तरह बिखर गया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हार के बाद ही चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जहां उनकी पार्टी जीतती है, वहां परिणाम स्वीकार कर लेते हैं। पूनावाला ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बगैर सुबूत के बार-बार आरोप लगाते हैं और अदालतों में ऐसे दावों को स्वीकार नहीं किया जाता है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जवाबदेही से बचने के लिए ऐसे दावे किए जा रहे हैं
भाजपा जीवन Størrelse दूर्िया राहुल गांधी चुनाव आयोग ईवीएम आयोग की मदद से असम और बंगाल में जनादेश की चोरी अनापत्ति भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से असम और बंगाल में कांग्रेस नेता पर निशाना साधकर आरोप लगाया जवाबदेही कोई नहीं