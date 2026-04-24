भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के लिए मांगी माफी

मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह माफी एक विवादित वीडियो वायरल होने और पार्टी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आई है। मामला उनके बेटे के खिलाफ सड़क हादसे से जुड़ा है।
भोपाल: भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह माफी मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आई है। लोधी ने स्पष्ट किया कि उन्हें गहरा दुख हुआ जब पुलिस ने उनके बेटे को सार्वजनिक रूप से पूछताछ के लिए घुमाया। उन्होंने स्वीकार किया कि भावनाओं में बहकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए वे हृदय से क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में वे अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे और पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। लोधी का यह बयान भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया। लोधी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को इस मामले में अपना विस्तृत जवाब सौंप दिया है और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पिछोर के विधायक प्रीतम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में उनके व्यवहार को 'अत्यंत आपत्तिजनक' और 'पार्टी अनुशासन के खिलाफ' बताया गया था, और उन्हें तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लोधी को तत्काल भोपाल तलब किया। इस घटनाक्रम से पार्टी के भीतर भी चिंता का माहौल था, क्योंकि लोधी एक प्रभावशाली विधायक हैं और उनका व्यवहार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता था। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक में लोधी ने अपनी बात रखी और मामले को शांत करने का प्रयास किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लोधी को करैरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ से तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है। वे एसडीओपी के अधिकार पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में लोधी कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि करेरा उनकी 'बाप की जागीर' नहीं है और उनका बेटा वहां आएगा और चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उसे रोककर दिखाए। इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया और पुलिस अधिकारियों में नाराजगी पैदा कर दी। लोधी के नरम पड़ने के पीछे का कारण उनके बेटे दिनेश लोधी से पुलिस की पूछताछ बताई जा रही है। दरअसल, 16 अप्रैल को हुए एक सड़क हादसे में दिनेश लोधी पर आरोप है कि उनकी थार एसयूवी से पांच लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो महिलाएं और तीन पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया था। इस घटना के बाद विधायक और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था। लोधी ने एसडीओपी को धमकी भी दी थी और उनके घर पर गोबर भरने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और इसे प्रशासनिक व्यवस्था का अपमान बताया था। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए उन पर गलत कामों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। लोधी ने समर्थकों को एसडीओपी के घर तक मार्च निकालने की चेतावनी भी दी थी, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। इस मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इसका राजनीति क प्रभाव देखने को मिल सकता है। लोधी की माफी और जांच की मांग के बाद अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पार्टी इस विवाद को कैसे संभालती है.
भोपाल: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने गुरुवार को एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह माफी मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आई है। लोधी ने स्पष्ट किया कि उन्हें गहरा दुख हुआ जब पुलिस ने उनके बेटे को सार्वजनिक रूप से पूछताछ के लिए घुमाया। उन्होंने स्वीकार किया कि भावनाओं में बहकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, जिसके लिए वे हृदय से क्षमा चाहते हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में वे अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे और पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। लोधी का यह बयान भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद आया। लोधी ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को इस मामले में अपना विस्तृत जवाब सौंप दिया है और उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे। इससे पहले, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पिछोर के विधायक प्रीतम सिंह लोधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में उनके व्यवहार को 'अत्यंत आपत्तिजनक' और 'पार्टी अनुशासन के खिलाफ' बताया गया था, और उन्हें तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और लोधी को तत्काल भोपाल तलब किया। इस घटनाक्रम से पार्टी के भीतर भी चिंता का माहौल था, क्योंकि लोधी एक प्रभावशाली विधायक हैं और उनका व्यवहार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता था। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक में लोधी ने अपनी बात रखी और मामले को शांत करने का प्रयास किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लोधी को करैरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ से तीखी बहस करते हुए देखा जा सकता है। वे एसडीओपी के अधिकार पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में लोधी कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि करेरा उनकी 'बाप की जागीर' नहीं है और उनका बेटा वहां आएगा और चुनाव लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो उसे रोककर दिखाए। इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया और पुलिस अधिकारियों में नाराजगी पैदा कर दी। लोधी के नरम पड़ने के पीछे का कारण उनके बेटे दिनेश लोधी से पुलिस की पूछताछ बताई जा रही है। दरअसल, 16 अप्रैल को हुए एक सड़क हादसे में दिनेश लोधी पर आरोप है कि उनकी थार एसयूवी से पांच लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो महिलाएं और तीन पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया था। इस घटना के बाद विधायक और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था। लोधी ने एसडीओपी को धमकी भी दी थी और उनके घर पर गोबर भरने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया था। इस मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और इसे प्रशासनिक व्यवस्था का अपमान बताया था। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए उन पर गलत कामों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। लोधी ने समर्थकों को एसडीओपी के घर तक मार्च निकालने की चेतावनी भी दी थी, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। इस मामले ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। लोधी की माफी और जांच की मांग के बाद अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पार्टी इस विवाद को कैसे संभालती है
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