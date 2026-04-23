भाजपा पर आरोप: कोर्ट कार्यवाही को हथियार बना रही है - बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में I-PAC रेड मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह कोर्ट की कार्यवाही को सोशल मीडिया पर हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका और ED के अधिकारों पर भी बहस हुई।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) पर आरोप लगाया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही को सोशल मीडिया पर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यह आरोप कोलकाता में 8 जनवरी को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ( I-PAC ) के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि भाजपा जानबूझकर कोर्ट की कार्यवाही को सोशल मीडिया पर प्रसारित करके जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कोर्ट से इस पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया। जस्टिस पी.

के. मिश्रा और जस्टिस एन. वी.

अंजारिया की बेंच ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी की चल रही जांच में हस्तक्षेप करता है, तो इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच का साधारण विवाद नहीं माना जा सकता। दरअसल, 8 जनवरी को ED ने कोलकाता स्थित I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कार्यालय पर छापा मारा था। इस दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंचीं और कुछ फाइलें अपने साथ ले गईं, जिसके बाद ED ने जांच में बाधा डालने के आरोप में ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अभिषेक मनु सिंघवी, ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए, उन्होंने ED के अधिकारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ED को जांच करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह केवल उनका कर्तव्य है, अधिकार नहीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ED का अधिकारी जब काम कर रहा होता है, तो वह केवल एक 'सरकारी कर्मचारी' होता है और वह अपने विभाग से अलग किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ED ने अपने अधिकारों के उल्लंघन का दावा किया, लेकिन सिंघवी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था और मौलिक अधिकारों का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि संविधान बनाते समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि एक मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी के कार्यालय में पहुंच जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि संविधान की व्याख्या समय के साथ बदलती रहती है और हर नए हालात में कोर्ट को नए सिरे से विचार करना पड़ता है। I-PAC ने ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी, जिसमें प्रत्याशी चयन, बूथ लेवल मैनेजमेंट, भाषण, सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर और नारे शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस (TMC) डेटा पर विशेष ध्यान दे रही है और 2021 की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के बूथ स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण I-PAC ने ही किया था। पार्टी ने वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटने से गणित बिगड़ने की आशंका के चलते 'शैडो एजेंट्स' भी नियुक्त किए थे, जिनका काम बीएलओ को ट्रैक करना, वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पकड़ना और फील्ड से रियल टाइम इनपुट देना था। यह मामला 2,742 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। I-PAC, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है जो राजनीतिक दलों के लिए चुनावी अभियान चलाती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। CBI ने 27 नवंबर 2020 को इस मामले में FIR दर्ज की थी और ED ने 28 नवंबर 2020 को जांच शुरू की थी। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा-मारपीट की घटनाओं और भीषण गर्मी के कारण कोटा में स्कूलों के समय में बदलाव और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में वृद्धि की खबरें भी हैं





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