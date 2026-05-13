भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद बंगाल विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है

भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद बंगाल विधानसभा का पहला सत्र 15 मई, शुक्रवार को बुलाया गया है। इस सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होगी। terlebih dahulu दो दिनों तक नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें 144 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। बाकी सदस्यों को गुरुवार को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल के आदेश के तहत यह सत्र बुलाया गया है।

भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद बंगाल विधानसभा का पहला सत्र 15 मई, शुक्रवार को बुलाया गया है। अधिसूचना में सभी विधायकों से अनुरोध किया गया है कि वह निर्धारিত समय पर उपस्थित रहें और बैठक में भाग लें। राज्यपाल के आदेश के तहत यह सत्र बुलाया गया है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होगी। पहले दिन कुल 144 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, बाकी सदस्यों को गुरुवार को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया दो दिनों तक चली, जिसके बाद सत्र बुलाया गया है.

भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद बंगाल विधानसभा का पहला सत्र 15 मई, शुक्रवार को बुलाया गया है। अधिसूचना में सभी विधायकों से अनुरोध किया गया है कि वह निर्धारিত समय पर उपस्थित रहें और बैठक में भाग लें। राज्यपाल के आदेश के तहत यह सत्र बुलाया गया है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी और प्रशासनिक विषयों पर चर्चा होगी। पहले दिन कुल 144 नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, बाकी सदस्यों को गुरुवार को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया दो दिनों तक चली, जिसके बाद सत्र बुलाया गया है





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भाजपा नई सरकार बंगाल विधानसभा का पहला सत्र अधिसूचना शपथ ग्रहण निवेदक विधानसभा का यह सत्र आहूत किया गया है

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