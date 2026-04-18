भाजपा का नारी शक्ति वंदन अभियान: आधी आबादी के वोटों पर पैनी नज़र

उत्तर प्रदेश में भाजपा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक व्यापक अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए महिलाओं के वोट बैंक को मजबूत करना है। अभियान के तहत होर्डिंग्स, गोष्ठियों और अन्य जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी बिसात बिछाने से पूर्व ही, विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इर्द-गिर्द एक व्यापक अभियान चलाकर आधी आबादी के वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। यद्यपि संसद में संशोधित विधेयक को शुक्रवार को पारित कराने में सफलता नहीं मिली, तथापि इस तात्कालिक विलंब का पार्टी के उत्साह और योजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। भाजपा ने इस अधिनियम के समर्थन में जनमानस को जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य
निर्धारित किया है, जिसके तहत शहरों, क्षेत्र पंचायतों से लेकर ग्रामीण हाट-बाज़ारों तक को बड़े-बड़े होर्डिंग्स से पाट दिया जाएगा। इस रणनीतिक कदम के माध्यम से, पार्टी न केवल अधिनियम के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेगी, बल्कि वोटरों के बीच यह संदेश भी प्रभावी ढंग से प्रसारित करेगी कि विरोधी दलों ने संशोधन विधेयक के समर्थन में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, जिससे उनके इरादों पर सवाल उठेंगे। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने इस अभियान की महत्ता को समझते हुए, 11 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को 14 सूत्रीय एक विस्तृत दिशानिर्देश पत्र भेजा है। इस पत्र में अभियान के संचालन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, जिनमें लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं की गोष्ठियों का आयोजन, 'नारी श्रृंखला' का निर्माण, पैदल चाल स्पर्धाओं का आयोजन, और मिस्ड कॉल के माध्यम से जनसमर्थन जुटाने जैसे अभिनव तरीके शामिल हैं। यह राष्ट्रव्यापी अभियान 11 अप्रैल से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल तक चलेगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकारी प्रयासों को जन-जन तक पहुंचाना और उनके बीच भाजपा के प्रति विश्वास की भावना को और सुदृढ़ करना है। नारी शक्ति वंदन अभियान के माध्यम से, भाजपा ने प्रदेश एवं क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, महापौरों, जिला पंचायत अध्यक्षों, नगर पालिका एवं पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत सदस्यों तक को व्यक्तिगत रूप से होर्डिंग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह दर्शाता है कि पार्टी इस अभियान को कितना गंभीरता से ले रही है और इसे आगामी मिशन-2027 के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी समीकरण के रूप में देख रही है। पार्टी पदाधिकारियों का दृढ़ विश्वास है कि इस जन-केंद्रित अभियान के माध्यम से, वे महिलाओं के विशाल वोटबैंक को सफलतापूर्वक अपने पाले में ला सकेंगे और चुनावी रण में अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, योगी सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में की गई वृद्धि और नई दरों के संबंध में श्रम विभाग द्वारा जारी किया गया अधिसूचना भी राज्य में सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है, जिसका लाभ भाजपा आगामी चुनावों में उठाने की जुगत में है
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