भाजपा के संगठन में बदलाव: राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर उलझा समीकरण, कोर कमेटी की बैठक की चर्चा

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव और राष्ट्रीय टीम के समीकरण को लेकर गतिरोध की स्थिति उभर रही है। पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है - प्रदेश संगठन का पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी टीम का गठन करना। बंगाल चुनाव के बाद पार्टी ने दोनों स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, ताकि आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत रणसंज्ञा तैयार की जा सके।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के संगठन में बदलाव और राष्ट्रीय टीम के समीकरण को लेकर गतिरोध की स्थिति उभर रही है। पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है - एक तरफ प्रदेश संगठन का पुनर्निर्माण और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावी टीम का गठन करना। बंगाल चुनाव के बाद पार्टी ने दोनों स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, ताकि आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत रणसंज्ञा तैयार की जा सके। वर्तमान में, पार्टी के कोर कमेटी की बैठक के लिए चर्चा हो रही है, जहां संगठन से जुड़े असमंजसों को दूर करने और भविष्य की रणसंज्ञा पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, निगम आयोग और बोर्ड में रिक्त पदों को भरने का कार्य फिलहाल स्थगित है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, संगठन से लेकर सरकार तक, सभी स्तरों पर असमंजस को दूर करने के लिए कोर कमेटी की बैठक का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव की चर्चा हो रही है। एक राजपूत, एक ब्राह्मण और एक ओबीसी चेहरे को प्रदेश इकाई से राष्ट्रीय टीम में भेजने का प्रस्ताव उठा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन से जुड़े ज्यादातर विषय कोर कमेटी में ही हल किए जाते थे, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, दोनों डिप्टी सीएम, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ चेहरे शामिल होते थे। कमेटी कई नामों पर विचार करती थी और फिर अध्यक्ष की ओर से सूची जारी की जाती थी। हालांकि, पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर चर्चा की, लेकिन संगठन और सरकार को लेकर कोई निर्णय सामने नहीं आया। पार्टी का अधूरा होमवर्क भी इस उलझन की वजह बन गया है। लखनऊ और दिल्ली के बीच कई बार की भागदौड़ अभी बाकी है। घोषणा में देरी होने से नामों को लेकर सिफारिशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी ने 15 मई के आसपास नई टीम घोषित करने का संकेत दिया है। पार्टी बड़ी संख्या में महिलाओं को स्थान देकर विरोधी दलों को संदेश देगी। 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पदयात्रा में देर तक साथ रहे, लेकिन कोई निर्णय नहीं उभरा। 29 अप्रैल को हरदोई से मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ वापस आए, लेकिन कोई औपचारिक मीटिंग नहीं हुई। कहा जा रहा है कि छह क्षेत्रीय अध्यक्षों और 45 सदस्यीय प्रदेश इकाई घोषित करने में दर्जनभर नामों पर खींचतान और सिफारिशों का दबाव इतना पड़ा कि निर्णय को फिलहाल टालना पड़ा है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि 2017 से पहले माफिया राज था, लेकिन आज विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण पर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी.
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संगठन में बदलाव और राष्ट्रीय टीम के समीकरण को लेकर गतिरोध की स्थिति उभर रही है। पार्टी के सामने दोहरी चुनौती है - एक तरफ प्रदेश संगठन का पुनर्निर्माण और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावी टीम का गठन करना। बंगाल चुनाव के बाद पार्टी ने दोनों स्तरों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, ताकि आगामी चुनावों के लिए एक मजबूत रणसंज्ञा तैयार की जा सके। वर्तमान में, पार्टी के कोर कमेटी की बैठक के लिए चर्चा हो रही है, जहां संगठन से जुड़े असमंजसों को दूर करने और भविष्य की रणसंज्ञा पर विचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार, निगम आयोग और बोर्ड में रिक्त पदों को भरने का कार्य फिलहाल स्थगित है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, संगठन से लेकर सरकार तक, सभी स्तरों पर असमंजस को दूर करने के लिए कोर कमेटी की बैठक का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर भी बदलाव की चर्चा हो रही है। एक राजपूत, एक ब्राह्मण और एक ओबीसी चेहरे को प्रदेश इकाई से राष्ट्रीय टीम में भेजने का प्रस्ताव उठा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के संगठन से जुड़े ज्यादातर विषय कोर कमेटी में ही हल किए जाते थे, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, दोनों डिप्टी सीएम, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ चेहरे शामिल होते थे। कमेटी कई नामों पर विचार करती थी और फिर अध्यक्ष की ओर से सूची जारी की जाती थी। हालांकि, पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर चर्चा की, लेकिन संगठन और सरकार को लेकर कोई निर्णय सामने नहीं आया। पार्टी का अधूरा होमवर्क भी इस उलझन की वजह बन गया है। लखनऊ और दिल्ली के बीच कई बार की भागदौड़ अभी बाकी है। घोषणा में देरी होने से नामों को लेकर सिफारिशों का दबाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी ने 15 मई के आसपास नई टीम घोषित करने का संकेत दिया है। पार्टी बड़ी संख्या में महिलाओं को स्थान देकर विरोधी दलों को संदेश देगी। 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पदयात्रा में देर तक साथ रहे, लेकिन कोई निर्णय नहीं उभरा। 29 अप्रैल को हरदोई से मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और दोनों डिप्टी सीएम लखनऊ वापस आए, लेकिन कोई औपचारिक मीटिंग नहीं हुई। कहा जा रहा है कि छह क्षेत्रीय अध्यक्षों और 45 सदस्यीय प्रदेश इकाई घोषित करने में दर्जनभर नामों पर खींचतान और सिफारिशों का दबाव इतना पड़ा कि निर्णय को फिलहाल टालना पड़ा है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि 2017 से पहले माफिया राज था, लेकिन आज विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण पर विपक्ष पर बरसे सीएम योगी
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