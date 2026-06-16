भाजपा विधायकों को होटल में शिफ्ट करने के पीछे क्या है कारण

कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अपने विधायकों के टूटने के डर से होटल में शिफ्ट करने के लिए मजबूर है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि भाजपा के विधायक अपना-अपना एक अलग मत बनाकर बैठे हुए हैं।
झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक ों को होटल में शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर अपने विधायक ों के टूटने के डर और सरकार गिराने की क भाजपा विधायक ों को राज्यसभा चुनाव से पहले होटल में शिफ्ट किया गया।झारखंड में महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, कांग्रेस का दावा।झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी विधायक होटल में शिफ्ट हो गए हैं।इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा से से झारखंड की जनता जवाब चाहती है कि आखिर क्या कारण है कि राजधानी में ही भाजपा विधायक ों को नजरबंद करके रखा गया है। आज पूरे देश में सांसदों और विधायक ों को खरीदने वाली भाजपा को खुद के विधायक ों के टूटने का अंदेशा सता रहा है। डर, लोभ और खरीद-फरोख्त के माध्यम से विभिन्न राज्यों में सांसदों- विधायक और सत्ता खरीदने वाली भाजपा झारखंड में डरी हुई क्यों है?
कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक, भाजपा दिखाना चाहती है कि उसके विधायक एकजुट हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उम्मीदवार को समर्थन देने के नाम पर भाजपा के अधिकांश विधायक अपना-अपना एक अलग मत बनाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक मजबूत गठबंधन की सरकार चल रही है भाजपा ने इसमें सेंध लगाने के लिए पूंजीपतियों का सहारा लेकर झारखंड को बदनाम करने की एक कुत्सित चाल चली थी। उनका यह प्रयोग विफल हो गया। सोनाल ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ दो सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि झारखंड पर लगे पूर्व के कलंक को मिटाने और झारखंडी अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। निश्चित रूप से 56 से ज्यादा विधायकों का समर्थन महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा
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