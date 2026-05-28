भाजपा ने वाराणसी के लिए राम सकल पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी ने गुरुवार को प्रादेशिक स्तर पर पांच जिलों के जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। वाराणसी में राम सकल पटेल को जिला अध्यक्ष बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की मजबूती पर काम तेज किया है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रादेशिक स्तर पर पांच जिलों के जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। जिला अध्यक्ष ों की सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिला। वाराणसी में एक जमीनी कार्यकर्ता गुमनाम नाम देखने को मिला, जिसे संभावित तौर संगठन के सभी लोग जानते भी नहीं हैं। यह नाम हैं राम सकल पटेल । यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से पीएम मोदी के कर्मभूमि पर पार्टी की बागडोर उनके हाथों में सौंपी गई है। वाराणसी भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए राम सकल पटेल को नामित किया गया है। वर्तमान जिला अध्यक्ष और यूपी सरकार में नए-नए मंत्री बने हंसराज विश्वकर्मा से एनबीटी ऑनलाइन ने जब राम सकल पटेल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राम सकल पटेल पार्टी के बेहद समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। वह सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के आरजी ब्लॉक के मेहंदी गंज गांव के रहने वाले हैं। मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि बनारस जिले में आज तक कोई पटेल बिरादरी से जिला अध्यक्ष नहीं बना था। इसलिए, पार्टी ने सबको सम्मान और हिस्सा देने के लिए जिलाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। राम सकल पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। साथ ही, वह जिले के संयोजक भी रहे हैं। राम सकल पटेल किसान मोर्चा में भी रहे हैं। इसके अलावा जिला कार्यसमिति के सदस्य भी रह चुक हैं। उनकी सेवापुरी, रोहनिया समेत और अन्य ओबीसी बहुल वर्ग वाले क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है । राम सकल पटेल को जिला अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ और स्पष्ट संदेश दिया है कि हवा हवाई नेता नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं को ही पद के मामले में तरजीह दी जाएगी। राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद काशी में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया ह.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की मजबूती पर काम तेज किया है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रादेशिक स्तर पर पांच जिलों के जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। जिला अध्यक्षों की सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देखने को मिला। वाराणसी में एक जमीनी कार्यकर्ता गुमनाम नाम देखने को मिला, जिसे संभावित तौर संगठन के सभी लोग जानते भी नहीं हैं। यह नाम हैं राम सकल पटेल। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से पीएम मोदी के कर्मभूमि पर पार्टी की बागडोर उनके हाथों में सौंपी गई है। वाराणसी भाजपा जिला अध्यक्ष के लिए राम सकल पटेल को नामित किया गया है। वर्तमान जिला अध्यक्ष और यूपी सरकार में नए-नए मंत्री बने हंसराज विश्वकर्मा से एनबीटी ऑनलाइन ने जब राम सकल पटेल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राम सकल पटेल पार्टी के बेहद समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। वह सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के आरजी ब्लॉक के मेहंदी गंज गांव के रहने वाले हैं। मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि बनारस जिले में आज तक कोई पटेल बिरादरी से जिला अध्यक्ष नहीं बना था। इसलिए, पार्टी ने सबको सम्मान और हिस्सा देने के लिए जिलाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। राम सकल पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। साथ ही, वह जिले के संयोजक भी रहे हैं। राम सकल पटेल किसान मोर्चा में भी रहे हैं। इसके अलावा जिला कार्यसमिति के सदस्य भी रह चुक हैं। उनकी सेवापुरी, रोहनिया समेत और अन्य ओबीसी बहुल वर्ग वाले क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ है । राम सकल पटेल को जिला अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ और स्पष्ट संदेश दिया है कि हवा हवाई नेता नहीं बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं को ही पद के मामले में तरजीह दी जाएगी। राम सकल पटेल को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद काशी में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया ह





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