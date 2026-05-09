भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। उनके प्रमुख उम्मीदवार और सदस्य शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री के पद का संकल्प दिया गया। अपनी जीत के बाद उन्होंने संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक दलों के पक्षपाती रवइयों का उल्लेख किया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी टीएमसी प्रमुख और डायमंड हार्बर के सांसद के बयान में चुनाव प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं का हवाला देते हुए, देखा गया कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठ सकते हैं। उन्होंने आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास और विश्वास दोनों खोने वाले मुद्दे को उठायेंगे। सुभेंदु अधिकारी केençoन और ईमानदार चुनाव में विश्वास जताने और अपनी बच्ची को मानवीय उपचार के लिए कैंसर से निज नहीं करने के लिए स्पष्ट कर दिया।

भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। अब शासन की कुर्सी पर युवा नेता शुभेंदु अधिकारी बसेंगे। उनके निर्वाचन के बाद टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने प्रशिक्षण भवन से अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पनपने वाली खामियों, राजनीतिक दल और सरकारी संस्थाओं के पक्षपाती रवैये के मुद्दों को उठाया। उन्होंने निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता को चुनौती देने वाले सवालों को चुनौती दी। ममता बनर्जी की हार से दुखी अभिषेक बनर्जी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की भूमिका जारी रखने का फ़रमान जारी किया.

भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। अब शासन की कुर्सी पर युवा नेता शुभेंदु अधिकारी बसेंगे। उनके निर्वाचन के बाद टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने प्रशिक्षण भवन से अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में पनपने वाली खामियों, राजनीतिक दल और सरकारी संस्थाओं के पक्षपाती रवैये के मुद्दों को उठाया। उन्होंने निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता को चुनौती देने वाले सवालों को चुनौती दी। ममता बनर्जी की हार से दुखी अभिषेक बनर्जी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष की भूमिका जारी रखने का फ़रमान जारी किया





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West Bengal Election BJP Victory New Chief Minister In West Bengal Mamata Banerjee Vs TMC Ex-MP Abhishek Banerjee's Statement Election Process Partisan Behaviour

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