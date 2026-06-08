भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिये महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया

बीते रात भाजपा ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिये मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को अपना प्रत्याशी चुना और सांसदीय चुनाव के लिये रणनीतिक तैयारी जारी है। कांग्रेस भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिये अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को अपना उम्मीदवार मन कर सार्वजनिक किया। केवट जी निकटवर्ती निवाड़ी जिले के निवासी हैं और मछुआ समुदाय में उनका प्रभावी प्रचार कार्य उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिये उपयुक्त बनाता है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि अब इस सीट को निर्विरोध नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से जीतने की संभावना को ध्यान में रख कर चुनाव लड़ा जाएगा। रविवार को भोपाल के मुख्यमंत्री आवास में बीते रात भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों की विस्तारित बैठक हुई जिसमें इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गयी। मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल और प्रदेश प्रभारी डॉ.
महेंद्र सिंह सभी ने मिलकर यह तय किया कि पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि, विशेषकर मछुआ वर्ग के नेता को प्रत्याशी बनाकर मछुआ वोटों को सुरक्षित किया जाएगा। अंततः महेश केवट को सभी की सहमति से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि आठ जून, सोमवार को शाम चार बजे तक निर्धारित की गयी है। कांग्रेस के पक्ष में इस घोशणा को लेकर हलचल मची है। केंद्र में पार्टी का मानना है कि उनके पास राज्यसभा सीट को जीतने के लिये पर्याप्त विधायी सदस्य हैं, लेकिन कुछ मामलों में हाई कोर्ट की अटकलबाज़ी से गड़बड़ी उत्पन्न हुई है। विशेषकर श्योपुर जिले के विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर रोक लगाई गई है, जबकि सागर जिले की बीना से विधायक निर्मला सप्रे को लेकर स्पष्टता नहीं है; उनके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। इन चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं, जो कि आवश्यक 58 मतों से चार अधिक हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आश्वासन दिया कि उनका उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को पांच सौ प्रतिशत जीत हासिल होगी, और यदि कोई अनियमितता देखी गयी तो वे तदनुसार कानूनी कार्रवाई करेंगे। भाजपा की स्थिति भी संकोचा नहीं दिखा रही है। पार्टी के पास अपने दल में 164 विधायक हैं, जिससे उन्हें दो सदस्यों को स्वतंत्र रूप से जीतने के लिये पर्याप्त समर्थन मिल जाता है। मौजूदा हिसाब से अगर भाजपा के दो सांसदों को 116 वोट मिलते हैं तो उनके पास अतिरिक्त 48 वोट शेष रहेंगे। यदि वे निर्मला सप्रे और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार के वोट भी जोड़ लें तो उनका समर्थन 50 तक पहुंच जाता है, जिससे उन्हें सिर्फ 8 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता होगी। स्रोतों के अनुसार भाजपा ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये पहले से ही रणनीतिक तैयारियां कर रखी हैं। इस बीच, कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने भी आने वाले सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है और उन्होंने रविवार को भोपाल में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और अजय सिंह के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की
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