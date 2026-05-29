भाजपा ने झारखंड में एंबुलेंस टेंडर पर धार्मिक तुष्टिकरण और अनियमितता का आरोप लगाया

भाजपा ने झारखंड में एंबुलेंस संचालन के टेंडर में धार्मिक तुष्टिकरण और अनियमितता का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि मरीजों को एंबुलेंस नहीं मिल रही और लोग दूरबीन लेकर एंबुलेंस खोजने को मजबूर हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से 206 एंबुलेंस थीं, जबकि फरवरी 2026 में 80 करोड़ रुपये की लागत से 237 नई एंबुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एंबुलेंस संचालन में भी भारी अनियमितता और राजनीतिक पक्षपात किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे राज्य में एंबुलेंस संचालन का ठेका इरफान आलम के सम्मान फाउंडेशन को सौंप दिया। भाजपा द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और 25 मई को सम्मान फाउंडेशन के साथ किया गया एग्रीमेंट रद करना पड़ा।

भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में एंबुलेंस संचालन के टेंडर में धार्मिक तुष्टिकरण और अनियमितता का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि मरीजों को एंबुलेंस नहीं मिल रही जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने गुरुवार को कहा कि राज्य की जनता दूरबीन लेकर एंबुलेंस खोजने को मजबूर है। हालत ऐसी हो चुकी है कि मरीजों को कभी चारपाई पर तो कभी परिजनों के कंधों पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अजय साह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से 206 एंबुलेंस थीं, जबकि फरवरी 2026 में 80 करोड़ रुपये की लागत से 237 नई एंबुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। पुराने आंकड़ों को जोड़ें तो राज्य में 500 से अधिक एंभुलेंस उपलब्ध होनी चाहिए। औसतन हर जिले में 20 से ज्यादा एंबुलेंस होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एंबुलेंस संचालन में भी भारी अनियमितता और राजनीति क पक्षपात किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पूरे राज्य में एंबुलेंस संचालन का ठेका इरफान आलम के सम्मान फाउंडेशन को सौंप दिया। भाजपा द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और 25 मई को सम्मान फाउंडेशन के साथ किया गया एग्रीमेंट रद करना पड़ा। साह ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को दबने नहीं देगी.

भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में एंबुलेंस संचालन के टेंडर में धार्मिक तुष्टिकरण और अनियमितता का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि मरीजों को एंबुलेंस नहीं मिल रही जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने गुरुवार को कहा कि राज्य की जनता दूरबीन लेकर एंबुलेंस खोजने को मजबूर है। हालत ऐसी हो चुकी है कि मरीजों को कभी चारपाई पर तो कभी परिजनों के कंधों पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अजय साह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से 206 एंबुलेंस थीं, जबकि फरवरी 2026 में 80 करोड़ रुपये की लागत से 237 नई एंबुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। पुराने आंकड़ों को जोड़ें तो राज्य में 500 से अधिक एंभुलेंस उपलब्ध होनी चाहिए। औसतन हर जिले में 20 से ज्यादा एंबुलेंस होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एंबुलेंस संचालन में भी भारी अनियमितता और राजनीतिक पक्षपात किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पूरे राज्य में एंबुलेंस संचालन का ठेका इरफान आलम के सम्मान फाउंडेशन को सौंप दिया। भाजपा द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद आखिरकार स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और 25 मई को सम्मान फाउंडेशन के साथ किया गया एग्रीमेंट रद करना पड़ा। साह ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को दबने नहीं देगी





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