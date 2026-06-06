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भाजपा उत्तर प्रदेश प्रदेश इकाई संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में

राजनीति News

भाजपा उत्तर प्रदेश प्रदेश इकाई संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में
भाजपाउत्तर प्रदेशप्रदेश इकाई
📆06-06-2026 10:46:00
📰Dainik Jagran
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भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी प्रदेश इकाई की संरचना में बदलाव करने की योजना बना रही है। इस में महामंत्रियों की संख्या को सात से घटाकर छह करने का प्रस्ताव है तो जबकि उपाध्यक्ष एवं मंत्रियों की संख्या में परिवर्तन के लिए भी चर्चा जोरी ले रही है। चुनाव प्रस्तुति से लेकर क्षेत्रीय संतुलन तक कई पहलूएँ इस बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं।

भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक संरचना में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसमें महामंत्रियों की संख्या सात से घटाकर छह की जाएगी, जबकि उपाध्यक्षों एवं मंत्रियों की संख्या में भी संभावित परिवर्तन हो सकता है। पदाधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल भी की जा सकती है। चुनाव ी दृष्टि से पदाधिकारियों ने संगठन का आकार बड़ा रखने का तर्क दिया था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को छोटा रखने का विकल्प दिया। फिलहाल सात की जगह छह महामंत्री बनाए जाएंगे। बिहार में 38 सदस्यीय प्रदेश इकाई बनी थी, जिसमें उपाध्यक्ष एवं मंत्रियों की संख्या में एक-एक पद बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में आठ माह से भी कम समय बचा है, इसलिए पदाधिकारियों की संख्या कम नहीं की जाएगी। एक विकल्प है कि यूपी प्रदेश इकाई में 18 उपाध्यक्षों की जगह 14 उपाध्यक्ष बनाए जाएं, लेकिन प्रदेश के विस्तार को देखते हुए सभी छह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए संगठन का आकार बढ़ाने की बात कही जा रही है। पहले सात महामंत्रियों में से छह एक-एक क्षेत्र के प्रभारी बनाए जाते थे और एक महामंत्री कार्यालय प्रभारी के रूप में काम करता था। पिछली कार्यकारणी में महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को कार्यालय प्रभारी के साथ ही गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया था। इस बार पद में बदलाव की चर्चा है। राजधानी लखनऊ अवध क्षेत्र में है, जहां से ज्यादा प्रदेश पदाधिकारी बनाए जाते रहे हैं। काशी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट है, जिसे सर्वाधिक वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र होने की वजह से गोरखपुर भी काफी महत्वपूर्ण है। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में संगठन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच कई इस बार विवाद उभरा, ऐसे में नए चेहरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्रज क्षेत्र से सरकार में बड़ी संख्या में मंत्री हैं, इसलिए संगठन में बड़े बदलाव का दबाव नहीं होगा। पश्चिम क्षेत्र से उपाध्यक्षों की संख्या घटाकर कम से कम एक महामंत्री बनाया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले दिनों जिलों का आकार देखे बिना अध्यक्ष समेत 21-21 सदस्यों की टीम बनाई गई। लेकिन प्रदेश इकाई में बदलाव कर बड़ा संदेश दिया जा सकता है.

भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक संरचना में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसमें महामंत्रियों की संख्या सात से घटाकर छह की जाएगी, जबकि उपाध्यक्षों एवं मंत्रियों की संख्या में भी संभावित परिवर्तन हो सकता है। पदाधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल भी की जा सकती है। चुनावी दृष्टि से पदाधिकारियों ने संगठन का आकार बड़ा रखने का तर्क दिया था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को छोटा रखने का विकल्प दिया। फिलहाल सात की जगह छह महामंत्री बनाए जाएंगे। बिहार में 38 सदस्यीय प्रदेश इकाई बनी थी, जिसमें उपाध्यक्ष एवं मंत्रियों की संख्या में एक-एक पद बढ़ाया गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में आठ माह से भी कम समय बचा है, इसलिए पदाधिकारियों की संख्या कम नहीं की जाएगी। एक विकल्प है कि यूपी प्रदेश इकाई में 18 उपाध्यक्षों की जगह 14 उपाध्यक्ष बनाए जाएं, लेकिन प्रदेश के विस्तार को देखते हुए सभी छह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए संगठन का आकार बढ़ाने की बात कही जा रही है। पहले सात महामंत्रियों में से छह एक-एक क्षेत्र के प्रभारी बनाए जाते थे और एक महामंत्री कार्यालय प्रभारी के रूप में काम करता था। पिछली कार्यकारणी में महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को कार्यालय प्रभारी के साथ ही गोरखपुर क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया था। इस बार पद में बदलाव की चर्चा है। राजधानी लखनऊ अवध क्षेत्र में है, जहां से ज्यादा प्रदेश पदाधिकारी बनाए जाते रहे हैं। काशी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट है, जिसे सर्वाधिक वरीयता दी जाएगी। मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र होने की वजह से गोरखपुर भी काफी महत्वपूर्ण है। कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में संगठन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच कई इस बार विवाद उभरा, ऐसे में नए चेहरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्रज क्षेत्र से सरकार में बड़ी संख्या में मंत्री हैं, इसलिए संगठन में बड़े बदलाव का दबाव नहीं होगा। पश्चिम क्षेत्र से उपाध्यक्षों की संख्या घटाकर कम से कम एक महामंत्री बनाया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले दिनों जिलों का आकार देखे बिना अध्यक्ष समेत 21-21 सदस्यों की टीम बनाई गई। लेकिन प्रदेश इकाई में बदलाव कर बड़ा संदेश दिया जा सकता है

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भाजपा उत्तर प्रदेश प्रदेश इकाई संगठनात्मक बदलाव महामंत्री चुनाव

 

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