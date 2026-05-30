भाजपा की डिजिटल और जमीनी प्रचार रणनीति 2027 मिशन के लिए तैयार

दह्रादून के राज्य ब्यूरो में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को डिजिटल और भौतिक स्तर पर संतुलित प्रचार की नई रूपरेखा दी। उन्होंने जोर दिया कि केवल ऑनलाइन गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं, बल्कि गांव-पंक्तियों पर भी सक्रिय संवाद ज़रूरी है। इस बैठक में उजागर हुआ कि बूथ स्तर और समाजिक मीडिया के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से 2027 के विधानसभा चुनावों में कड़ी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी स्थान पाना संभव है।

उचित शब्दों में नितिन नवीन को संध्या 6 बजे देहरादून के राज्य ब्यूरो में आयोजित भाजपा संगठनात्मक बैठक में कहानियों व नयी पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आने वाले 2027 के चुनाव के लिए मिक्स्ड वैध डिजिटल - जमीनी प्रचार का एक साझा फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसे हर कार्यकर्ता और नेता को अपनाना है। यह रणनीति स्पष्ट रूप से मिशन 2027 के तहत भाजपा के लिए एक मजबूत पहुँच मॉडल तैयार करती है। बैठक में परसों मँहे गए। निर्देश मिले हैं कि टीम को ऑनलाइन विपणन के साधनों के साथ-साथ आधार स्तर पर प्रत्यक्ष संवाद की भूमिका का मूल्यमापन करना चाहिए। नीति के मूलभूत हिस्सों में कहा गया कि सामान्य प्रचार विधि अब सीमित नहीं है: पोस्टर, सभाएँ और गली-गली प्रचार की परंपरागत विधियाँ पर्याप्त नहीं रह गई हैं, और इंटरनेट मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, शॉर्ट वीडियो, मोबाइल कैंपेन तथा तकनीक-आधारित संवाद इत्यादि नए साधनों ने नई मोहनाओं की मांग की है।

पार्टी का लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट था कि डिजिटल के साथ-साथ जमीनी सक्रियता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नवीन ने बताया कि सशक्त ऑनलाइन शिक्षा और प्रचार कार्यों के अलावा, बूथ स्तर पर भी हमें कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना और ग्राम, वार्ड और बूथ स्तर पर प्रतिदिन जाँच पड़ताल करना आवश्यक है। उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि कोई भी डिजिटल रणनीति तभी सफल होगी जब वह वास्तविक और सही जानकारी के प्रबंधन की गारंटी दे। इसके बिना प्रचार के मूल, समाजिक और राजनीति क उत्तरदायिताक को हमेशा ध्वस्त रूप मांडण करना संभव नहीं है। बैठक ने स्पष्ट किया कि दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखने से जनता, चयनित इलाकों और अलग- अलग सामाजिक वर्गों में सही और समयसापेक्ष संदेश पहुँचाया जा सकेगा।

सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि सरकार की योजनाओं के काम के प्रभाव दिखाने के लिए, भीड़भाड़ वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रैंकिंग और सूचनात्मक अभियान को बढ़ावा देने के साथ-साथ, पंचायतों, पंरम्परागत पंचायत समिति के निवासियों और कृषि विभाग से मिलने वाले डेटा को भी नयी ढाल दिए जाऊँगा। इस कार्यक्रम के तहत पूर्णरुप नवीन किचिनकी की भूमिका को अपनी बातों के मानक के रूप में अपनाने के लिए तैयार है। इसके अनुसार, डिजिटल टीमों और बूथ समन्वय प्रणाली की कार्य विधि को मध्यम किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम की लक्ष्यप्राप्ति उच्चतम हो सके। इसके साथ ही, नवीन ने फेसबुक, यूट्यूब और शॉर्ट्स के अलावा अन्य इंस्टाग्राम इत्यादि पर वीडियो प्रचार कार्यक्रम बना कर उसे एक समान फैंसपोर्ट को सक्रिय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल या अराजकता के बावजूद विपक्ष के नुक्सान होने के बाद। नवीन ने भविष्य में आगामी विधानसभा चुनावों में तकनीक आधारित प्रचार और जमीनी एवं बूथ स्तर के जनसंपर्क के संयुक्त मॉडल के प्रभाव को जोरदार बना दिया। नए शैक्षणिक मंच के माध्यम से पार्टी सरकार के योजनाओं को, कार्यकर्ताओं के रूट बाहर से एक संघीय संगठित रूप प्रदान कर रही है। यह समिति के वरिष्ठ अध्यक्ष से ध्यान प्राप्त किया गया कि नया सरकारी और समन्वय जय पुरस्कार के लिए एक बेहतरीन कड़ी बन सकेगी। वक्ता ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि यह बैठक सांस्कृतिक सगाई को डिजिटल मीडिया में दिखाओ और बृहतम राष्ट्र की पराक्रमी ऊर्जा और संपदे के साथ वर्तमान और भविष्य के किसी भी वले को बयाने के लिए भूतपूर्व कार्य योजना को आगे धकेला जाएगा.

उचित शब्दों में नितिन नवीन को संध्या 6 बजे देहरादून के राज्य ब्यूरो में आयोजित भाजपा संगठनात्मक बैठक में कहानियों व नयी पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आने वाले 2027 के चुनाव के लिए मिक्स्ड वैध डिजिटल - जमीनी प्रचार का एक साझा फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसे हर कार्यकर्ता और नेता को अपनाना है। यह रणनीति स्पष्ट रूप से मिशन 2027 के तहत भाजपा के लिए एक मजबूत पहुँच मॉडल तैयार करती है। बैठक में परसों मँहे गए। निर्देश मिले हैं कि टीम को ऑनलाइन विपणन के साधनों के साथ-साथ आधार स्तर पर प्रत्यक्ष संवाद की भूमिका का मूल्यमापन करना चाहिए। नीति के मूलभूत हिस्सों में कहा गया कि सामान्य प्रचार विधि अब सीमित नहीं है: पोस्टर, सभाएँ और गली-गली प्रचार की परंपरागत विधियाँ पर्याप्त नहीं रह गई हैं, और इंटरनेट मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, शॉर्ट वीडियो, मोबाइल कैंपेन तथा तकनीक-आधारित संवाद इत्यादि नए साधनों ने नई मोहनाओं की मांग की है।

पार्टी का लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट था कि डिजिटल के साथ-साथ जमीनी सक्रियता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नवीन ने बताया कि सशक्त ऑनलाइन शिक्षा और प्रचार कार्यों के अलावा, बूथ स्तर पर भी हमें कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहना और ग्राम, वार्ड और बूथ स्तर पर प्रतिदिन जाँच पड़ताल करना आवश्यक है। उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि कोई भी डिजिटल रणनीति तभी सफल होगी जब वह वास्तविक और सही जानकारी के प्रबंधन की गारंटी दे। इसके बिना प्रचार के मूल, समाजिक और राजनीतिक उत्तरदायिताक को हमेशा ध्वस्त रूप मांडण करना संभव नहीं है। बैठक ने स्पष्ट किया कि दोनों पहलुओं में संतुलन बनाए रखने से जनता, चयनित इलाकों और अलग- अलग सामाजिक वर्गों में सही और समयसापेक्ष संदेश पहुँचाया जा सकेगा।

सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया गया कि सरकार की योजनाओं के काम के प्रभाव दिखाने के लिए, भीड़भाड़ वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रैंकिंग और सूचनात्मक अभियान को बढ़ावा देने के साथ-साथ, पंचायतों, पंरम्परागत पंचायत समिति के निवासियों और कृषि विभाग से मिलने वाले डेटा को भी नयी ढाल दिए जाऊँगा। इस कार्यक्रम के तहत पूर्णरुप नवीन किचिनकी की भूमिका को अपनी बातों के मानक के रूप में अपनाने के लिए तैयार है। इसके अनुसार, डिजिटल टीमों और बूथ समन्वय प्रणाली की कार्य विधि को मध्यम किया जायेगा, ताकि कार्यक्रम की लक्ष्यप्राप्ति उच्चतम हो सके। इसके साथ ही, नवीन ने फेसबुक, यूट्यूब और शॉर्ट्स के अलावा अन्य इंस्टाग्राम इत्यादि पर वीडियो प्रचार कार्यक्रम बना कर उसे एक समान फैंसपोर्ट को सक्रिय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल या अराजकता के बावजूद विपक्ष के नुक्सान होने के बाद। नवीन ने भविष्य में आगामी विधानसभा चुनावों में तकनीक आधारित प्रचार और जमीनी एवं बूथ स्तर के जनसंपर्क के संयुक्त मॉडल के प्रभाव को जोरदार बना दिया। नए शैक्षणिक मंच के माध्यम से पार्टी सरकार के योजनाओं को, कार्यकर्ताओं के रूट बाहर से एक संघीय संगठित रूप प्रदान कर रही है। यह समिति के वरिष्ठ अध्यक्ष से ध्यान प्राप्त किया गया कि नया सरकारी और समन्वय जय पुरस्कार के लिए एक बेहतरीन कड़ी बन सकेगी। वक्ता ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि यह बैठक सांस्कृतिक सगाई को डिजिटल मीडिया में दिखाओ और बृहतम राष्ट्र की पराक्रमी ऊर्जा और संपदे के साथ वर्तमान और भविष्य के किसी भी वले को बयाने के लिए भूतपूर्व कार्य योजना को आगे धकेला जाएगा





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भाजपा डिजिटल प्रचार जमीनी सक्रियता 2027 चुनाव नितिन नवीन

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