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भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब दिया, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या जारी की

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भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब दिया, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या जारी की
कॉकरोच जनता पार्टीपाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रामकट्रेंड करने वाले ब्लॉग
📆22-05-2026 20:50:00
📰Dainik Jagran
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कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक ने पाकिस्तान और आईएसआई के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 94 प्रतिशत फॉलोअर भारतीय हैं। इससे पहले कई भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनकी ग्रुप पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। उन्होंने यह आंकड़ा साझा करने के बाद बयान जारी किया है।

काकरोच जनता पार्टी संस्थापक का दावा, 94 फीसदी इंस्टाग्राम फॉलोअर भारतीय इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने वाले डिजिटल राजनीतिक व्यंग्यात्मक समूह ' कॉकरोच जनता पार्टी ' पर पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगने के हाईलाइट्स में, भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने सीजेपी को बताया 'पाकिस्तान जनता पार्टी', इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने वाले डिजिटल राजनीतिक व्यंग्यात्मक समूह ' कॉकरोच जनता पार्टी ' पर पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगने के बाद इस ग्रुप के संस्थापक ने दावा किया कि इंस्टाग्राम पर ' कॉकरोच जनता पार्टी ' के 94 प्रतिशत फॉलोअर भारतीय हैं। इससे पहले कई भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि ' कॉकरोच जनता पार्टी ' के 49 प्रतिशत फॉलोअर पाकिस्तान से हैं। आरोपों के बाद अभिजीत ने डाटा साझा किया है.

काकरोच जनता पार्टी संस्थापक का दावा, 94 फीसदी इंस्टाग्राम फॉलोअर भारतीय इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने वाले डिजिटल राजनीतिक व्यंग्यात्मक समूह 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगने के हाईलाइट्स में, भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने सीजेपी को बताया 'पाकिस्तान जनता पार्टी', इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने वाले डिजिटल राजनीतिक व्यंग्यात्मक समूह 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगने के बाद इस ग्रुप के संस्थापक ने दावा किया कि इंस्टाग्राम पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 94 प्रतिशत फॉलोअर भारतीय हैं। इससे पहले कई भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' के 49 प्रतिशत फॉलोअर पाकिस्तान से हैं। आरोपों के बाद अभिजीत ने डाटा साझा किया है

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आक्रामक ट्रेंड करने वाले ब्लॉग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या

 

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