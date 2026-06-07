भानु सप्तमी 2026: सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए मंत्र, नियम और महत्व

07 जून 2026 को भानु सप्तमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन दिन सूर्य देव की पूजा और जल अर्पण करने के विशेष नियम, मंत्रों का जाप और इससे प्राप्त संरक्षण का विवरण।

भानु सप्तमी 2026 : सूर्य पूजा के महत्व और सही तरीके 07 जून 2026, रविवार को भानु सप्तमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह अवसर विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ने पर इसे 'भानु सप्तमी' कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा और जल अर्पण करने का विशेष पावन महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव को श्रद्धा और पूजा से लगातार जल अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। सुबह सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनें। तांबे के एक लोटे में साफ जल भरें और उसमें गंगाजल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन हों। इस विधि को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अर्घ्य देते समय मन को शांत रखें और सूर्य भगवान का ध्यान करें। सूर्योदय के समय अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है। अर्घ्य के बाद उसी स्थान पर तीन बार दाहिनी दिशा में परिक्रमा करें। यदि संभव हो तो अर्घ्य का जल किसी पौधे की जड़ में डाल दें। भानु सप्तमी पर सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्र जाप का विशेष महत्व माना गया है। मंत्रों के उच्चारण से पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। सूर्य देव को आरोग्य का देवता कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन अर्घ्य देने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। त्वचा, आंखों और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों में भी लाभ मिलने की बात कही गई है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह नेतृत्व, प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक है। सूर्य को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग तनाव, चिंता या भय से परेशान रहते हैं, उन्हें सूर्य उपासना से मानसिक मजबूती मिल सकती है। नियमित पूजा से आत्मविश्वास और एकाग्रता में वृद्धि होती है। मान्यता है कि सूर्य की कृपा से रुके हुए सरकारी काम पूरे होने लगते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव पितरों के भी कारक माने जाते हैं। भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पितृ दोष शांत करने में सहायता मिलती है। यह पर्व आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि का अवसर है। सूर्य की तरह प्रकाशमय जीवन जीने का संदेश देता है। (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है और केवल सूचना के लिए प्रदान की गई है। News Nation इसकी पुष्टि नहीं करता है।.

भानु सप्तमी 2026: सूर्य पूजा के महत्व और सही तरीके 07 जून 2026, रविवार को भानु सप्तमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह अवसर विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ने पर इसे 'भानु सप्तमी' कहा जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा और जल अर्पण करने का विशेष पावन महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव को श्रद्धा और पूजा से लगातार जल अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। सुबह सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनें। तांबे के एक लोटे में साफ जल भरें और उसमें गंगाजल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प डालें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल की धारा के बीच से सूर्य देव के दर्शन हों। इस विधि को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अर्घ्य देते समय मन को शांत रखें और सूर्य भगवान का ध्यान करें। सूर्योदय के समय अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है। अर्घ्य के बाद उसी स्थान पर तीन बार दाहिनी दिशा में परिक्रमा करें। यदि संभव हो तो अर्घ्य का जल किसी पौधे की जड़ में डाल दें। भानु सप्तमी पर सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्र जाप का विशेष महत्व माना गया है। मंत्रों के उच्चारण से पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। सूर्य देव को आरोग्य का देवता कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन अर्घ्य देने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। त्वचा, आंखों और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों में भी लाभ मिलने की बात कही गई है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह नेतृत्व, प्रतिष्ठा और सम्मान का कारक है। सूर्य को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग तनाव, चिंता या भय से परेशान रहते हैं, उन्हें सूर्य उपासना से मानसिक मजबूती मिल सकती है। नियमित पूजा से आत्मविश्वास और एकाग्रता में वृद्धि होती है। मान्यता है कि सूर्य की कृपा से रुके हुए सरकारी काम पूरे होने लगते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव पितरों के भी कारक माने जाते हैं। भानु सप्तमी पर सूर्य पूजा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पितृ दोष शांत करने में सहायता मिलती है। यह पर्व आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि का अवसर है। सूर्य की तरह प्रकाशमय जीवन जीने का संदेश देता है। (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है और केवल सूचना के लिए प्रदान की गई है। News Nation इसकी पुष्टि नहीं करता है।





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भानु सप्तमी 2026 सूर्य पूजा आदित्य अर्घ्य मंत्र जाप सूर्योदय

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