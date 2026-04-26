भामाशाह जयंती समारोह: धन का उपयोग समाज और राष्ट्रहित में होना चाहिए - निशांत कुमार

जदयू नेता निशांत कुमार ने भामाशाह जयंती समारोह में कहा कि धन का सही उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में किया जाना चाहिए। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने भी भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।

पटना , राज्य ब्यूरो। जनता दल यूनाइटेड ( जदयू ) के नेता निशांत कुमार ने रविवार को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने धन के सही उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धन का वास्तविक महत्व तभी सिद्ध होता है जब उसका उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में किया जाता है। यह विचार उन्होंने जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित भामाशाह जयंती समारोह में व्यक्त किए। समारोह में जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने भी संबोधित किया और भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। निशांत कुमार ने भामाशाह की वीरता और त्याग की भावना को याद करते हुए कहा कि दानवीरता और राष्ट्रभक्ति की चर्चा में भामाशाह का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने बताया कि जब महाराणा प्रताप मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब भामाशाह ने अपनी संपत्ति का दान कर दिया और अपने दोनों पुत्रों को भी मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना में भेज दिया। इन दोनों पुत्रों ने वीरगति प्राप्त की, जो भामाशाह के बलिदान और देशभक्ति का प्रमाण है। निशांत ने कहा कि भामाशाह का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्रहित में त्याग करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उन्होंने यह भी कहा कि भामाशाह की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने भामाशाह के आदर्शों को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भामाशाह के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें एक विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए। श्रवण कुमार ने जोर देकर कहा कि भामाशाह के आदर्शों और नीतियों को अपने जीवन में उतारकर समाज की बेहतरी के लिए समर्पित भाव से कार्य करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भामाशाह ने जो त्याग किया, वह आज भी हमें प्रेरित करता है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और गरीबों की मदद करने के लिए आगे आएं। श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि जदयू हमेशा से ही समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रही है और भविष्य में भी इस दिशा में काम करती रहेगी। कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सचिव राजीव रंजन प्रसाद, रत्नेश सदा, शीला मंडल, महेश्वर हजारी, संजय सिंह, हरिनारायण साह, दुलाल चंद गोस्वामी, विधायक श्वेता गुप्ता, विशाल साह, सोनम सरदार, विधान पार्षद खालिद अनवर, प्रो.

नवीन आर्य चंद्रवंशी, डॉ. अमरदीप, प्रो.

अप्सरा, वासुदेव कुशवाहा, नंदकिशोर कुशवाहा और कमल नोपानी सहित जदयू के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर सभी ने भामाशाह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। समारोह में देशभक्ति के गीत गाए गए और भामाशाह के जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक भोज के साथ हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर भामाशाह के बलिदान को याद किया और देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। भामाशाह की जयंती समारोह में जदयू नेताओं की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी समाज सेवा और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों को कितना महत्व देती है। निशांत कुमार और श्रवण कुमार के भाषणों ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और उन्हें समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कार्यक्रम जदयू के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, जिसने पार्टी को अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने और अपनी छवि को मजबूत करने में मदद की। इस कार्यक्रम के माध्यम से जदयू ने यह संदेश दिया है कि वह हमेशा से ही समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ी रही है और भविष्य में भी उनके लिए काम करती रहेगी। भामाशाह की जयंती समारोह जदयू के लिए एक सफल कार्यक्रम साबित हुआ, जिसने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उन्हें देश के विकास के लिए प्रेरित किया





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