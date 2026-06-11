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भारत ए बनाम अफगानिस्तान ए: वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी और भारत ए की शानदार शुरुआत

क्रिकेट न्यूज़ News

भारत ए बनाम अफगानिस्तान ए: वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी और भारत ए की शानदार शुरुआत
भारत एअफगानिस्तान एवैभव सूर्यवंशी
📆11-06-2026 05:20:00
📰Amar Ujala
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📊News: 80% · Publisher: 51%

दांबुला में खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के मुकाबले में भारत ए ने शानदार शुरुआत की है, जहां वैभव सूर्यवंशी ने 44 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

दांबुला के मैदान पर खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के एक अत्यंत रोमांचक मुकाबले में भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस मैच की शुरुआत टॉस की प्रक्रिया के साथ हुई, जिसमें अफगानिस्तान ए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। भारत ए की टीम के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि उन्हें विदेशी परिस्थितियों में अपनी बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन करना था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। भारत ए की ओर से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने क्रीज संभालते ही खेल की लय को अपने पक्ष में कर लिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी इस मैच का मुख्य आकर्षण रही। वैभव, जो पिछले मुकाबले में श्रीलंका ए के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इस मैच में एक बिल्कुल अलग और निडर अवतार में नजर आए। उनकी बल्लेबाजी में वही आक्रामकता और आत्मविश्वास झलक रहा था, जो आमतौर पर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंटों में देखा जाता है। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की लय को बिगाड़ दिया। वैभव ने अपनी पारी के दौरान मात्र 22 गेंदों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी आक्रामक शैली का परिचय देते हुए कुल नौ चौकों की मदद से 44 रन बटोरे। हालांकि, वह अपने व्यक्तिगत अर्धशतक के लक्ष्य से महज छह रन दूर रह गए, जो उनके लिए और प्रशंसकों के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। वैभव की इस तूफानी पारी ने भारत ए को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। वैभव और प्रभसिमरन के बीच पहले विकेट के लिए हुई 74 रनों की शानदार साझेदारी ने मैच की दिशा तय कर दी। इस साझेदारी ने न केवल स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि अफगानिस्तान ए के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि, इस विस्फोटक पारी का अंत तब हुआ जब गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजई ने एक सटीक गेंद फेंकी और विकेट के पीछे एक शानदार कैच लपककर वैभव को पवेलियन भेजने में सफलता हासिल की। वैभव के आउट होने के बाद भारत ए के लिए प्रियांश आर्या मैदान पर उतरे। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रभसिमरन सिंह अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं और प्रियांश आर्या के साथ मिलकर पारी को स्थिरता देने का प्रयास कर रहे हैं। इस त्रिकोणीय सीरीज का महत्व इन युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि यह उनके लिए राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं की नजरों में आने का एक सुनहरा मौका है। दांबुला की पिच पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ए ने शुरुआत की है, उससे यह संकेत मिलता है कि टीम अपनी तैयारी और रणनीति में पूरी तरह सफल रही है। प्रभसिमरन सिंह ने वैभव के साथ मिलकर जो आधार तैयार किया है, वह आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार साबित होगा। अब पूरी टीम का ध्यान एक विशाल स्कोर खड़ा करने पर है ताकि अफगानिस्तान ए के लिए लक्ष्य का पीछा करना असंभव हो जाए। क्रिकेट प्रेमी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि क्या भारत ए इस लय को बरकरार रख पाएगी और क्या प्रभसिमरन सिंह अपनी पारी को एक बड़े शतक में तब्दील कर पाएंगे। यह मुकाबला न केवल कौशल का बल्कि धैर्य और मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान है, जहां हर रन और हर विकेट मैच का पासा पलट सकता है.

दांबुला के मैदान पर खेले जा रहे त्रिकोणीय सीरीज के एक अत्यंत रोमांचक मुकाबले में भारत ए और अफगानिस्तान ए की टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस मैच की शुरुआत टॉस की प्रक्रिया के साथ हुई, जिसमें अफगानिस्तान ए के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। भारत ए की टीम के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि उन्हें विदेशी परिस्थितियों में अपनी बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन करना था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। भारत ए की ओर से सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने क्रीज संभालते ही खेल की लय को अपने पक्ष में कर लिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी इस मैच का मुख्य आकर्षण रही। वैभव, जो पिछले मुकाबले में श्रीलंका ए के खिलाफ उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इस मैच में एक बिल्कुल अलग और निडर अवतार में नजर आए। उनकी बल्लेबाजी में वही आक्रामकता और आत्मविश्वास झलक रहा था, जो आमतौर पर आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंटों में देखा जाता है। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की लय को बिगाड़ दिया। वैभव ने अपनी पारी के दौरान मात्र 22 गेंदों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी आक्रामक शैली का परिचय देते हुए कुल नौ चौकों की मदद से 44 रन बटोरे। हालांकि, वह अपने व्यक्तिगत अर्धशतक के लक्ष्य से महज छह रन दूर रह गए, जो उनके लिए और प्रशंसकों के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। वैभव की इस तूफानी पारी ने भारत ए को एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। वैभव और प्रभसिमरन के बीच पहले विकेट के लिए हुई 74 रनों की शानदार साझेदारी ने मैच की दिशा तय कर दी। इस साझेदारी ने न केवल स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया, बल्कि अफगानिस्तान ए के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि, इस विस्फोटक पारी का अंत तब हुआ जब गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजई ने एक सटीक गेंद फेंकी और विकेट के पीछे एक शानदार कैच लपककर वैभव को पवेलियन भेजने में सफलता हासिल की। वैभव के आउट होने के बाद भारत ए के लिए प्रियांश आर्या मैदान पर उतरे। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रभसिमरन सिंह अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं और प्रियांश आर्या के साथ मिलकर पारी को स्थिरता देने का प्रयास कर रहे हैं। इस त्रिकोणीय सीरीज का महत्व इन युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि यह उनके लिए राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं की नजरों में आने का एक सुनहरा मौका है। दांबुला की पिच पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ए ने शुरुआत की है, उससे यह संकेत मिलता है कि टीम अपनी तैयारी और रणनीति में पूरी तरह सफल रही है। प्रभसिमरन सिंह ने वैभव के साथ मिलकर जो आधार तैयार किया है, वह आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार साबित होगा। अब पूरी टीम का ध्यान एक विशाल स्कोर खड़ा करने पर है ताकि अफगानिस्तान ए के लिए लक्ष्य का पीछा करना असंभव हो जाए। क्रिकेट प्रेमी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि क्या भारत ए इस लय को बरकरार रख पाएगी और क्या प्रभसिमरन सिंह अपनी पारी को एक बड़े शतक में तब्दील कर पाएंगे। यह मुकाबला न केवल कौशल का बल्कि धैर्य और मानसिक मजबूती का भी इम्तिहान है, जहां हर रन और हर विकेट मैच का पासा पलट सकता है

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भारत ए अफगानिस्तान ए वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट सीरीज दांबुला मैच

 

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