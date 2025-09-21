भारत में ई-पासपोर्ट लॉन्च: ऑनलाइन आवेदन और प्रक्रिया

भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत ई-पासपोर्ट लॉन्च किया है, जिससे पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया आसान, सुरक्षित और तेज हो गई है। नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र जा सकते हैं। ई-पासपोर्ट में एक RFID चिप लगी होगी जो डेटा को सुरक्षित रखेगी। यह सुविधा जालसाजी को कम करेगी और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया को तेज करेगी। आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और ई-पासपोर्ट के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम (PSP) 2.

0 के तहत ई-पासपोर्ट (e-passport) सर्विस की शुरुआत कर दी है। अब भारतीय नागरिक सामान्य पासपोर्ट की तरह ही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नई पहल से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और तेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन करने के बाद, दस्तावेज़ जमा करने और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आवेदक को पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पर जाना होगा। यह सुविधा पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा। ई-पासपोर्ट का ट्रायल अप्रैल 2024 में शुरू हुआ था और जून 2025 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे देशभर में लॉन्च किया। वर्तमान में, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित इंडियन सिक्योरिटी प्रेस 4.5 करोड़ से अधिक ई-पासपोर्ट बना चुकी है। यह दिखाता है कि सरकार इस नई तकनीक को तेजी से लागू करने और नागरिकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।\ई-पासपोर्ट एक आधुनिक और सुरक्षित पासपोर्ट है। यह देखने में एक सामान्य पासपोर्ट बुकलेट जैसा ही होगा, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एक छोटा सा फोल्डेबल एंटीना लगा होगा। यह चिप पासपोर्ट धारक की बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहीत करेगा। यह जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी और केवल स्कैन करके ही सत्यापित की जा सकेगी। ई-पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के मानकों पर आधारित है, जो इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाता है। ई-पासपोर्ट की पहचान इसके फ्रंट कवर पर बने सुनहरे रंग के प्रतीक से होगी। यह प्रतीक ई-पासपोर्ट की विशेष पहचान कराएगा। ई-पासपोर्ट के कई लाभ हैं। यह जालसाजी और फर्जी पासपोर्ट के खतरे को कम करेगा, क्योंकि चिप में संग्रहीत जानकारी को छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया भी बहुत तेज हो जाएगी, जिससे यात्रियों को लंबी लाइनों में इंतजार करने से राहत मिलेगी। कुछ ही सेकंड में स्कैनिंग और वेरिफिकेशन संभव होगा, जिससे समय की बचत होगी। यह दुनिया भर के देशों में मान्य होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में आसानी होगी। भविष्य में, ई-पासपोर्ट को डिजिटल आईडी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह और भी उपयोगी हो जाएगा। इसके अलावा, पेपरलेस होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा।\ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन करना सरल है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, नागरिकों को सबसे पहले passportindia.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद, लॉग इन करके 'New Passport/Re-issue Passport' विकल्प पर क्लिक करें। फिर, ई-पासपोर्ट का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करें, जिसमें फोटो और फिंगरप्रिंट भी शामिल हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या POPSK का चयन करें, जहाँ आप अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जमा करेंगे। ऑनलाइन फीस जमा करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। निर्धारित तिथि पर केंद्र पर जाएं और अपने दस्तावेज़ और बायोमेट्रिक विवरण जमा करें। पुलिस सत्यापन पूरा होने के बाद, ई-पासपोर्ट एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाएगा। ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इनमें पते का प्रमाण (जैसे बिजली बिल, पासबुक, वोटर आईडी), जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट (जन्म तिथि का प्रमाण), आधार कार्ड या वोटर आईडी (पहचान का प्रमाण), और हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट/सर्टिफिकेट शामिल हैं। यदि आप पासपोर्ट का नवीनीकरण कर रहे हैं, तो आपको पुराने पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। सभी दस्तावेज़ों की मूल और फोटोकॉपी दोनों साथ ले जाना आवश्यक है। ई-पासपोर्ट भारत के पासपोर्ट सिस्टम में एक बड़ी डिजिटल क्रांति है, जो सुरक्षा, गति और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है





