भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की अनकही दास्तां: सफलता, संघर्ष और बॉडी शेमिंग का सामना

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया ने अपनी निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव, करियर की चुनौतियों और समाज की सोच पर खुलकर बात की।

भारतीय टेलीविजन जगत की सबसे लोकप्रिय और चुलबुली जोड़ियों में से एक, भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। उनकी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब दोनों शो कॉमेडी सर्कस के सेट पर एक साथ काम कर रहे थे। उस समय भारती अपनी प्रतिभा से दुनिया को हंसा रही थीं और हर्ष पर्दे के पीछे रहकर अपनी लेखनी से जादू बिखेर रहे थे। दोनों के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने करीब सात सालों तक एक-दूसरे को डेट किया। यह समय उनके लिए केवल रोमांस का नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझने और करियर में स्थिरता पाने का भी था। अंततः साल 2017 में दोनों ने शादी के बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। हालांकि, ऊपर से दिखने वाली इस चमक-धमक वाली जिंदगी के पीछे कई ऐसे संघर्ष और चुनौतियां थीं, जिनके बारे में दुनिया को कम ही पता था। हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो में इस जोड़ी ने अपने जीवन के उन अंधेरे और मुश्किल दौरों के बारे में खुलकर बात की, जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया था। बातचीत के दौरान हर्ष लिंबाचिया ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, जो अक्सर समाज में पुरुषों के साथ जुड़ा होता है। हर्ष ने बताया कि एक लेखक के तौर पर उनकी मेहनत अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती थी और लोग केवल स्क्रीन पर दिखने वाले कलाकारों की तारीफ करते थे। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती वह सामाजिक दबाव था, जो उन्हें महसूस हुआ क्योंकि भारती उनसे कहीं ज्यादा सफल और प्रसिद्ध थीं। हर्ष ने स्वीकार किया कि हमारे समाज में आज भी यह धारणा बनी हुई है कि परिवार में पति को पत्नी से अधिक सफल और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। जब एक महिला अपने साथी से ज्यादा नाम और शोहरत कमा लेती है, तो लोग इसे अजीब नजरिए से देखते हैं और साथी को कमतर आंकने लगते हैं। हर्ष ने बताया कि शुरुआत में इस बात ने उन्हें काफी प्रभावित किया और उनमें एक प्रकार की इनसिक्योरिटी पैदा कर दी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यह तय किया कि वह अपनी योग्यता को साबित करेंगे। उन्होंने न केवल लेखन में महारत हासिल की, बल्कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कदम रखा ताकि वह खुद को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित कर सकें। क्रिएटिव डायरेक्शन में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद उन्होंने शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ को लगभग पूरी तरह से लिखा और क्रिएट किया, जिससे उन्हें वह आत्मविश्वास मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। इस चर्चा के दौरान हर्ष ने दिग्गज कॉमेडियन कपिल शर्मा की कार्यशैली की भी जमकर सराहना की। उन्होंने साझा किया कि कपिल शर्मा की सफलता के पीछे उनका नैसर्गिक टैलेंट और कड़ी मेहनत है। हर्ष के अनुसार, कपिल अपनी अधिकांश स्क्रिप्ट्स खुद ही तैयार करते हैं और वह जिस सहजता से अपनी बातें बोलते हैं, वह काबिले तारीफ है। हर्ष ने बताया कि कई बार कपिल अपनी स्क्रिप्ट मौखिक रूप से बताते थे और टीम का काम केवल उसे टाइप करना होता था। इस बात पर सहमति जताते हुए भारती सिंह ने कहा कि कपिल शर्मा की स्क्रिप्ट लिखना किसी भी लेखक के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है। भारती का मानना है कि कॉमेडी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों से सीखा जा सके; यह इंसान के स्वभाव और उसकी सोच के अंदर से आनी चाहिए। उन्होंने जॉनी लीवर जैसे दिग्गज कलाकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। शो में भारती सिंह ने अपनी बॉडी इमेज और लो सेल्फ-एस्टीम से जुड़ी अपनी लड़ाई के बारे में भी भावुक कर देने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पंजाब के पारंपरिक परिवारों में वजन को लेकर हंसी-मजाक करना एक आम बात मानी जाती है, इसलिए बचपन में उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब वह अपने करियर के लिए मुंबई आईं, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां उन्हें पता चला कि वजन का मजाक उड़ाना बॉडी शेमिंग कहलाता है। भारती ने हैरानी जताते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें यह सब समझ नहीं आया और वह इस नई दुनिया के नियमों को लेकर उलझन में थीं। हालांकि, उन्होंने इस परिस्थिति से लड़ने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने दूसरों के मजाक उड़ाने का इंतजार करने के बजाय खुद अपनी शारीरिक बनावट पर जोक्स मारना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि उन्हें अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं है और वह जैसी हैं, खुद को वैसा ही स्वीकार करती हैं। भारती ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें पतला होने का कोई शौक नहीं है क्योंकि वह हमेशा से ऐसी ही रही हैं, हालांकि वह अपनी सेहत और फिटनेस का पूरा ध्यान रखना चाहती हैं ताकि वह स्वस्थ रहकर लोगों को हंसाती रहें। आज भारती और हर्ष अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं और अपने दो बेटों, लक्ष्य और काजू के साथ एक खुशहाल परिवार के रूप में रह रहे हैं.

भारतीय टेलीविजन जगत की सबसे लोकप्रिय और चुलबुली जोड़ियों में से एक, भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया की प्रेम कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। उनकी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब दोनों शो कॉमेडी सर्कस के सेट पर एक साथ काम कर रहे थे। उस समय भारती अपनी प्रतिभा से दुनिया को हंसा रही थीं और हर्ष पर्दे के पीछे रहकर अपनी लेखनी से जादू बिखेर रहे थे। दोनों के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने करीब सात सालों तक एक-दूसरे को डेट किया। यह समय उनके लिए केवल रोमांस का नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझने और करियर में स्थिरता पाने का भी था। अंततः साल 2017 में दोनों ने शादी के बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को एक नई पहचान दी। हालांकि, ऊपर से दिखने वाली इस चमक-धमक वाली जिंदगी के पीछे कई ऐसे संघर्ष और चुनौतियां थीं, जिनके बारे में दुनिया को कम ही पता था। हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो में इस जोड़ी ने अपने जीवन के उन अंधेरे और मुश्किल दौरों के बारे में खुलकर बात की, जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया था। बातचीत के दौरान हर्ष लिंबाचिया ने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, जो अक्सर समाज में पुरुषों के साथ जुड़ा होता है। हर्ष ने बताया कि एक लेखक के तौर पर उनकी मेहनत अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती थी और लोग केवल स्क्रीन पर दिखने वाले कलाकारों की तारीफ करते थे। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती वह सामाजिक दबाव था, जो उन्हें महसूस हुआ क्योंकि भारती उनसे कहीं ज्यादा सफल और प्रसिद्ध थीं। हर्ष ने स्वीकार किया कि हमारे समाज में आज भी यह धारणा बनी हुई है कि परिवार में पति को पत्नी से अधिक सफल और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। जब एक महिला अपने साथी से ज्यादा नाम और शोहरत कमा लेती है, तो लोग इसे अजीब नजरिए से देखते हैं और साथी को कमतर आंकने लगते हैं। हर्ष ने बताया कि शुरुआत में इस बात ने उन्हें काफी प्रभावित किया और उनमें एक प्रकार की इनसिक्योरिटी पैदा कर दी थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यह तय किया कि वह अपनी योग्यता को साबित करेंगे। उन्होंने न केवल लेखन में महारत हासिल की, बल्कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कदम रखा ताकि वह खुद को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित कर सकें। क्रिएटिव डायरेक्शन में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद उन्होंने शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ को लगभग पूरी तरह से लिखा और क्रिएट किया, जिससे उन्हें वह आत्मविश्वास मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। इस चर्चा के दौरान हर्ष ने दिग्गज कॉमेडियन कपिल शर्मा की कार्यशैली की भी जमकर सराहना की। उन्होंने साझा किया कि कपिल शर्मा की सफलता के पीछे उनका नैसर्गिक टैलेंट और कड़ी मेहनत है। हर्ष के अनुसार, कपिल अपनी अधिकांश स्क्रिप्ट्स खुद ही तैयार करते हैं और वह जिस सहजता से अपनी बातें बोलते हैं, वह काबिले तारीफ है। हर्ष ने बताया कि कई बार कपिल अपनी स्क्रिप्ट मौखिक रूप से बताते थे और टीम का काम केवल उसे टाइप करना होता था। इस बात पर सहमति जताते हुए भारती सिंह ने कहा कि कपिल शर्मा की स्क्रिप्ट लिखना किसी भी लेखक के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार है। भारती का मानना है कि कॉमेडी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किताबों से सीखा जा सके; यह इंसान के स्वभाव और उसकी सोच के अंदर से आनी चाहिए। उन्होंने जॉनी लीवर जैसे दिग्गज कलाकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। शो में भारती सिंह ने अपनी बॉडी इमेज और लो सेल्फ-एस्टीम से जुड़ी अपनी लड़ाई के बारे में भी भावुक कर देने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पंजाब के पारंपरिक परिवारों में वजन को लेकर हंसी-मजाक करना एक आम बात मानी जाती है, इसलिए बचपन में उन्हें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब वह अपने करियर के लिए मुंबई आईं, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां उन्हें पता चला कि वजन का मजाक उड़ाना बॉडी शेमिंग कहलाता है। भारती ने हैरानी जताते हुए कहा कि शुरुआत में उन्हें यह सब समझ नहीं आया और वह इस नई दुनिया के नियमों को लेकर उलझन में थीं। हालांकि, उन्होंने इस परिस्थिति से लड़ने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने दूसरों के मजाक उड़ाने का इंतजार करने के बजाय खुद अपनी शारीरिक बनावट पर जोक्स मारना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि उन्हें अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं है और वह जैसी हैं, खुद को वैसा ही स्वीकार करती हैं। भारती ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें पतला होने का कोई शौक नहीं है क्योंकि वह हमेशा से ऐसी ही रही हैं, हालांकि वह अपनी सेहत और फिटनेस का पूरा ध्यान रखना चाहती हैं ताकि वह स्वस्थ रहकर लोगों को हंसाती रहें। आज भारती और हर्ष अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं और अपने दो बेटों, लक्ष्य और काजू के साथ एक खुशहाल परिवार के रूप में रह रहे हैं





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