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भारत के प्रसिद्ध फोटोजर्नलिस्ट रघु राय का निधन, उनकी तस्वीरें आज भी प्रेरित करती हैं

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भारत के प्रसिद्ध फोटोजर्नलिस्ट रघु राय का निधन, उनकी तस्वीरें आज भी प्रेरित करती हैं
रघु रायफोटोजर्नलिज्मभोपाल गैस त्रासदी
📆26-04-2026 23:58:00
📰Dainik Jagran
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भारत के प्रसिद्ध फोटोजर्नलिस्ट रघु राय का निधन हो गया है। उनकी तस्वीरें ने देश के इतिहास को संरक्षित रखा और समाज के विभिन्न वर्गों के दर्द और संघर्ष को सामने लाया। रघु राय की तस्वीरें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें यादगार बनाए रखती हैं।

मुहम्मद रईस, नई दिल्ली। भारत के प्रसिद्ध फोटोजर्नलिस्ट रघु राय का निधन हो गया है। उनका नाम भारतीय फोटोजर्नलिज्म के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाले फोटोग्राफरों की सूची में शामिल है। रघु राय ने अपने कैमरे से भारत की सामाजिक, राजनीतिक और मानवितर तस्वीरें खींचीं, जो आज भी देश के इतिहास का हिस्सा बनी हुई हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक है भोपाल गैस त्रासदी की, जिसमें एक छोटे बच्चे की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई देती है, जो मिट्टी में दबा हुआ और आंखें खुली हुई है। यह तस्वीर न केवल एक तस्वीर थी, बल्कि पूरे देश के दर्द और एक पूरी कहानी का प्रतीक था। रघु राय की तस्वीरें ने देश के कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दस्तावेजी रूप में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी तस्वीरों ने न केवल देश के इतिहास को संरक्षित रखा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के दर्द और संघर्ष को भी सामने लाया। रघु राय की तस्वीरों ने कई आंदोलनों को भी प्रेरित किया। जेपी आंदोलन के दौरान, रघु राय ने एक ऐसी तस्वीर खींची, जिसमें एक पुलिसवाला लाठी ताने और जयप्रकाश नारायण बचते हुए दिखाई दे रहे थे। यह तस्वीर पूरे देश के अखबारों में छपी और आंदोलन को देशभर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रघु राय ने न केवल राजनीतिक आंदोलनों की तस्वीरें खींचीं, बल्कि मानवितर और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी तस्वीरों के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया। उनकी तस्वीरें ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपने करियर का निर्माण करने में मदद की। रघु राय के निधन से फोटोजर्नलिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा खाली स्थान पैदा हुआ है। उनकी तस्वीरें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें यादगार बनाए रखती हैं। रघु राय के निधन पर देशभर के फोटोग्राफरों और फोटोजर्नलिस्टों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी तस्वीरें आज भी इंटरनेट मीडिया पर साझा की जा रही हैं और लोगों को उनकी याद दिला रही हैं। रघु राय के निधन पर कई प्रसिद्ध फोटोग्राफरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जगदीश यादव, जो दैनिक जागरण में फोटो एडिटर रहे हैं, ने बताया कि रघु राय ने जेपी आंदोलन के दौरान खींची गई तस्वीर ने आंदोलन को देशभर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगदीश यादव ने कहा कि रघु राय ने फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित किया और उनकी तस्वीरें ने कई लोगों को प्रेरित किया। नीरज पाल, जो एक प्रतिष्ठित अखबार में फोटो एडिटर रहे हैं, ने बताया कि रघु राय ने उन्हें फोटोग्राफी की समझ, धैर्य और अनुशासन सिखाया। नीरज पाल ने कहा कि रघु राय ने अपनी कल्पनाशक्ति और मेहनत के साथ फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित किया। रघु राय के निधन पर कई लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी तस्वीरें को साझा कर उनकी यादगार बनाए रखने का प्रयास किया है। रघु राय के निधन से फोटोजर्नलिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा खाली स्थान पैदा हुआ है, लेकिन उनकी तस्वीरें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें यादगार बनाए रखती हैं.

मुहम्मद रईस, नई दिल्ली। भारत के प्रसिद्ध फोटोजर्नलिस्ट रघु राय का निधन हो गया है। उनका नाम भारतीय फोटोजर्नलिज्म के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाले फोटोग्राफरों की सूची में शामिल है। रघु राय ने अपने कैमरे से भारत की सामाजिक, राजनीतिक और मानवितर तस्वीरें खींचीं, जो आज भी देश के इतिहास का हिस्सा बनी हुई हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में से एक है भोपाल गैस त्रासदी की, जिसमें एक छोटे बच्चे की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई देती है, जो मिट्टी में दबा हुआ और आंखें खुली हुई है। यह तस्वीर न केवल एक तस्वीर थी, बल्कि पूरे देश के दर्द और एक पूरी कहानी का प्रतीक था। रघु राय की तस्वीरें ने देश के कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दस्तावेजी रूप में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी तस्वीरों ने न केवल देश के इतिहास को संरक्षित रखा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के दर्द और संघर्ष को भी सामने लाया। रघु राय की तस्वीरों ने कई आंदोलनों को भी प्रेरित किया। जेपी आंदोलन के दौरान, रघु राय ने एक ऐसी तस्वीर खींची, जिसमें एक पुलिसवाला लाठी ताने और जयप्रकाश नारायण बचते हुए दिखाई दे रहे थे। यह तस्वीर पूरे देश के अखबारों में छपी और आंदोलन को देशभर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रघु राय ने न केवल राजनीतिक आंदोलनों की तस्वीरें खींचीं, बल्कि मानवितर और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी तस्वीरों के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया। उनकी तस्वीरें ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपने करियर का निर्माण करने में मदद की। रघु राय के निधन से फोटोजर्नलिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा खाली स्थान पैदा हुआ है। उनकी तस्वीरें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें यादगार बनाए रखती हैं। रघु राय के निधन पर देशभर के फोटोग्राफरों और फोटोजर्नलिस्टों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी तस्वीरें आज भी इंटरनेट मीडिया पर साझा की जा रही हैं और लोगों को उनकी याद दिला रही हैं। रघु राय के निधन पर कई प्रसिद्ध फोटोग्राफरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जगदीश यादव, जो दैनिक जागरण में फोटो एडिटर रहे हैं, ने बताया कि रघु राय ने जेपी आंदोलन के दौरान खींची गई तस्वीर ने आंदोलन को देशभर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगदीश यादव ने कहा कि रघु राय ने फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित किया और उनकी तस्वीरें ने कई लोगों को प्रेरित किया। नीरज पाल, जो एक प्रतिष्ठित अखबार में फोटो एडिटर रहे हैं, ने बताया कि रघु राय ने उन्हें फोटोग्राफी की समझ, धैर्य और अनुशासन सिखाया। नीरज पाल ने कहा कि रघु राय ने अपनी कल्पनाशक्ति और मेहनत के साथ फोटोग्राफी के क्षेत्र में एक नया मापदंड स्थापित किया। रघु राय के निधन पर कई लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी तस्वीरें को साझा कर उनकी यादगार बनाए रखने का प्रयास किया है। रघु राय के निधन से फोटोजर्नलिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा खाली स्थान पैदा हुआ है, लेकिन उनकी तस्वीरें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उन्हें यादगार बनाए रखती हैं

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