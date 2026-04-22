भारतीय वायुसेना का पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर शक्ति प्रदर्शन: युद्धक विमानों ने भरी उड़ान

सुल्तानपुर में भारतीय वायुसेना ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक विशाल युद्धाभ्यास आयोजित किया। सुखोई-30 और मिराज जैसे घातक लड़ाकू विमानों ने हाईवे को रनवे के रूप में इस्तेमाल कर अपनी सामरिक क्षमता और आपातकालीन तत्परता का प्रदर्शन किया।

भारतीय वायुसेना ने आज सुल्तानपुर जिले के अखलीकिरी करवत गांव के पास स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की 3.2 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप पर अपने शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत प्रदर्शन किया। यह युद्धाभ्यास न केवल वायुसेना की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में देश के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की उसकी सामरिक क्षमता को भी सिद्ध करता है। इस भव्य एयर शो में वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें सुखोई-30 MKI, जगुआर, मिराज-2000 और स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस फाइटर जेट्स प्रमुख रूप से शामिल रहे। लड़ाकू विमानों के अलावा, परिवहन क्षमता को परखने के लिए सी-295 और एएन-32 जैसे मालवाहक विमानों ने भी इस विशेष रनवे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन ने एक्सप्रेस-वे के 12 किलोमीटर के हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया है और आम जनता के लिए यातायात को 1 मई तक के लिए अन्य मार्गों पर डायवर्ट कर दिया गया है। इस युद्धाभ्यास का शेड्यूल दो चरणों में विभाजित किया गया है, जो रात 9 बजे तक चलेगा। दोपहर 2 बजे से शुरू हुए पहले चरण में विमानों ने अपने युद्ध कौशल और गति का परिचय दिया, जबकि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले दूसरे चरण में रात के समय हवाई संचालन की क्षमताओं को परखा जाएगा। सुखोई-30 और मिराज जैसे विमानों ने टच एंड गो ड्रिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि युद्ध के दौरान यदि मुख्य हवाई अड्डों को क्षति पहुंचती है, तो ये हाईवे स्ट्रिप्स बैकअप रनवे के रूप में कैसे काम आ सकते हैं। साथ ही, एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्पेशल फोर्सेस को स्लिदरिंग तकनीक से उतारने का अभ्यास भी किया गया, जो किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने में सेना की तत्परता को दर्शाता है। यह 320 एमएम मोटी एयरस्ट्रिप विशेष रूप से भारी लड़ाकू विमानों के वजन और दबाव को सहन करने के लिए तैयार की गई है। यह अभ्यास सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युद्ध के दौर में जब दुश्मन देश मुख्य एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तब ऐसे हाईवे रनवे देश की हवाई शक्ति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुल्तानपुर के स्थानीय निवासियों के लिए यह नज़ारा बेहद गर्व का विषय रहा। जब आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी, तो बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों पर जमा हो गए और वायुसेना का उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि इस एयरस्ट्रिप का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सी-130जे हरक्यूलिस विमान से उतरकर किया था, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाता है। जून 2023 में भी यहां चार घंटे का एक सफल अभ्यास आयोजित किया गया था, जो अब इस निरंतर अभ्यास की कड़ी का हिस्सा बन गया है। यह निरंतरता साबित करती है कि भारतीय वायुसेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। यह आयोजन न केवल सेना के लिए बल्कि संपूर्ण देश के गौरव और बढ़ती सैन्य ताकत का प्रतीक बनकर उभरा है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी एक नई पहचान मिली है.

भारतीय वायुसेना ने आज सुल्तानपुर जिले के अखलीकिरी करवत गांव के पास स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की 3.2 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप पर अपने शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत प्रदर्शन किया। यह युद्धाभ्यास न केवल वायुसेना की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में देश के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की उसकी सामरिक क्षमता को भी सिद्ध करता है। इस भव्य एयर शो में वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इनमें सुखोई-30 MKI, जगुआर, मिराज-2000 और स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस फाइटर जेट्स प्रमुख रूप से शामिल रहे। लड़ाकू विमानों के अलावा, परिवहन क्षमता को परखने के लिए सी-295 और एएन-32 जैसे मालवाहक विमानों ने भी इस विशेष रनवे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन ने एक्सप्रेस-वे के 12 किलोमीटर के हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया है और आम जनता के लिए यातायात को 1 मई तक के लिए अन्य मार्गों पर डायवर्ट कर दिया गया है। इस युद्धाभ्यास का शेड्यूल दो चरणों में विभाजित किया गया है, जो रात 9 बजे तक चलेगा। दोपहर 2 बजे से शुरू हुए पहले चरण में विमानों ने अपने युद्ध कौशल और गति का परिचय दिया, जबकि शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाले दूसरे चरण में रात के समय हवाई संचालन की क्षमताओं को परखा जाएगा। सुखोई-30 और मिराज जैसे विमानों ने टच एंड गो ड्रिल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि युद्ध के दौरान यदि मुख्य हवाई अड्डों को क्षति पहुंचती है, तो ये हाईवे स्ट्रिप्स बैकअप रनवे के रूप में कैसे काम आ सकते हैं। साथ ही, एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्पेशल फोर्सेस को स्लिदरिंग तकनीक से उतारने का अभ्यास भी किया गया, जो किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने में सेना की तत्परता को दर्शाता है। यह 320 एमएम मोटी एयरस्ट्रिप विशेष रूप से भारी लड़ाकू विमानों के वजन और दबाव को सहन करने के लिए तैयार की गई है। यह अभ्यास सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक युद्ध के दौर में जब दुश्मन देश मुख्य एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तब ऐसे हाईवे रनवे देश की हवाई शक्ति को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुल्तानपुर के स्थानीय निवासियों के लिए यह नज़ारा बेहद गर्व का विषय रहा। जब आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दी, तो बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों पर जमा हो गए और वायुसेना का उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि इस एयरस्ट्रिप का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सी-130जे हरक्यूलिस विमान से उतरकर किया था, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाता है। जून 2023 में भी यहां चार घंटे का एक सफल अभ्यास आयोजित किया गया था, जो अब इस निरंतर अभ्यास की कड़ी का हिस्सा बन गया है। यह निरंतरता साबित करती है कि भारतीय वायुसेना हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। यह आयोजन न केवल सेना के लिए बल्कि संपूर्ण देश के गौरव और बढ़ती सैन्य ताकत का प्रतीक बनकर उभरा है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी एक नई पहचान मिली है





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भारतीय वायुसेना पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सुखोई-30 युद्धाभ्यास रक्षा तैयारी

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