भारतीय शेयर बाजार में बहार: सेंसेक्स 400 अंक उछला, निफ्टी 24450 के पार

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को सकारात्मक रुख देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल दर्ज की गई है।

मंगलवार के शुरुआती सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है। सेंसेक्स में 400 अंकों से अधिक की छलांग देखी गई, जिसके चलते यह सूचकांक 78,966 के स्तर को पार कर गया है। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी ने भी 24,450 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है, जो निवेशकों के बीच बने विश्वास को दर्शाता है। बाजार में यह उछाल विशेष रूप से बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी के कारण देखने को मिली है। अदाणी पोर्ट्स और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयरों में 2 प्रतिशत तक

की तेजी दर्ज की गई है, जिसने इंडेक्स को ऊपर खींचने में मदद की है। बाजार की इस सकारात्मक चाल के पीछे अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर कई बड़े कारक काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद, ब्रेंट क्रूड ऑयल के कीमतों में आई नरमी ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है। कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आने से भारत जैसे तेल आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होने की उम्मीद जगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक बातचीत की खबरें बाजार के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, विशेषज्ञ वीके विजयकुमार ने चेतावनी दी है कि वैश्विक संघर्ष की अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार हैं और बाजार अभी समाचारों के आधार पर ही अपनी दिशा तय करेगा। यदि तनाव बढ़ता है, तो क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से उछाल आ सकता है, जो सीधे तौर पर भारतीय बाजारों पर प्रभाव डालेगा। इक्विटी बाजार के अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की गतिविधियों और रुपये की स्थिति पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सोमवार को एफआईआई द्वारा की गई बिकवाली के बावजूद, मंगलवार की सुबह बाजार का लचीलापन यह बताता है कि घरेलू निवेशक बाजार को संभाले हुए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले 93.32 पर कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों के रुझानों को देखें तो दक्षिण कोरिया, जापान और हांगकांग के बाजारों में भी तेजी का रुख है, जबकि चीन के बाजार में थोड़ी सुस्ती देखी जा रही है। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा पूरी तरह से वैश्विक शांति वार्ता और कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहकर निवेश करें और बाजार के हर छोटे बदलाव पर बारीक नजर बनाए रखें





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