भारत बनाम पाकिस्तान: एशिया कप 2025 में रोमांचक मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार, प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव की संभावना

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सुपर फोर्स मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में बदलाव की संभावना है। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी से टीम मजबूत होगी, जबकि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ सकता है।

भारत बनाम पाकिस्तान : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के सुपर फोर्स (Super Fours) मैच में आज दुबई में भारत की प्लेइंग इलेवन (Playing XI) में बदलाव होने की संभावना है। यह मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ रात 8:00 बजे से खेल ा जाएगा, जबकि टॉस का सिक्का 7:30 बजे उछाला जाएगा। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस महत्वपूर्ण मैच में टॉस के समय पाकिस्तान ी कप्तान सलमान अली आगा के साथ हाथ मिलाएंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। माना जा रहा है कि भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते

हैं।\एशिया कप 2025 के सुपर फोर्स मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग इलेवन में वापसी होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, तेज गेंदबाज हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है। पिछले मैच में ओमान के खिलाफ, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वे महंगे साबित हुए। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 37 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया, जबकि हर्षित राणा ने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के वापस आने से टीम इंडिया की ताकत में वृद्धि होने की उम्मीद है।\पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन इस प्रकार हो सकती है: अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। कप्तान सूर्यकुमार यादव नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे। तिलक वर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। जसप्रीत बुमराह को एकमात्र विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में चुना जा सकता है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तीसरे और चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका निभाएंगे। वरुण चक्रवर्ती 7 अलग-अलग तरीके से गेंद फेंकने में माहिर हैं, जिसमें ऑफब्रेक, लेगब्रेक, गुगली, कैरम बॉल, फ्लिपर, टॉपस्पिन और यॉर्कर शामिल हैं। उन्होंने भारत के लिए 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 14.54 की औसत से 35 विकेट लिए हैं, जिसमें 17 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जसप्रीत बुमराह, अपनी घातक यॉर्कर गेंदों के लिए प्रसिद्ध हैं, और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 72 मैचों में 92 विकेट ले चुके हैं





Zee News

भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 प्लेइंग इलेवन जसप्रीत बुमराह वरुण चक्रवर्ती

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

