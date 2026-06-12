भारतीय ईवी मार्केट में तहलका: मई 2026 में टाटा, महिंद्रा और किआ की बिक्री में जबरदस्त जumped

मई 2026 में भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और किआ ने त्रिचालक बिक्री अंक दर्ज किए। किआ कैरेन्स क्लाविस ईवी की बिक्री 751 फीसदी वार्षिक वृद्धि के साथ चमक दिखाई, जबकि टाटा और महिंद्रा ने भी त्रिचालक ग्रोथ दर्ज की। विभिन्न मॉडल कीमतों का विवरण सहित पूरी रिपोर्ट।
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। मई 2026 की बिक्री रिपोर्ट में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और किआ जैसी कंपनियों ने त्रिचालक अंक दर्ज किए। किआ इंडिया के लिए कैरेन्स क्लावис ईवी की बिक्री पिछले महीने 751 फीसदी वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जबकि टाटा ने 10,340 यूनिट और महिंद्रा ने 6,210 यूनिट बेचे, जिसमें क्रमशः 103.
4 फीसदी और 114.8 फीसदी वार्षिक वृद्धि देखी गई। किआ हालांकि कुल बिक्री में कम आए, लेकिन उनकी ग्रोथ दर बेहतर थी। इन कंपनियों के पास विभिन्न मॉडल्स के साथ-साथ विविध कीमतें हैं, जैसा कि XEV 9S, XEV 9e, XUV400 EV, Tiago EV, Nexon EV, Curvv EV और किआ EV6 के लिए विवरण दिए गए हैं। ऑटोमोबाइल खंड के अनुभवी पेशेवर ओम प्रकाश धीरज द्वारा क维兰 बाजार के वrik को समझा गया है, जिनका 12 साल का अनुभव है और जो विश्वसनीय और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं
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