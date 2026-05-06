भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के लिए 350 करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक परिसर: एनबीसीसी ने रखी आधारशिला

दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के लिए 350 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिसर विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम और ग्लोबल रिसर्च सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जिसे आमतौर पर आइआइएफटी के नाम से जाना जाता है, उसके लिए एक नए और अत्यंत आधुनिक युग की शुरुआत होने जा रही है। इस संस्थान के विकास और विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने दक्षिण दिल्ली के मैदानगढ़ी क्षेत्र में संस्थान के नए परिसर की आधारशिला रखी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 350 करोड़ रुपये है, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी शैक्षणिक बुनियादी संरचना को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ के.

पी.

महादेवास्वामी ने की। यह संपूर्ण परियोजना ईपीसी यानी डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल पर विकसित की जा रही है, जिससे निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता, समयबद्धता और तकनीकी सटीकता सुनिश्चित की जा सके। डॉ महादेवास्वामी ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार केवल एक भवन का निर्माण नहीं है, बल्कि यह आइआइएफटी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया एक दूरगामी निवेश है, जो आने वाले समय में भारत के व्यापारिक शिक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगा। इस नए परिसर का भौगोलिक स्थान और इसकी संरचना इसे अन्य संस्थानों से अलग बनाती है। दक्षिण दिल्ली के एक प्राइम लोकेशन पर स्थित यह परिसर कुल 7.55 एकड़ के विस्तृत भूखंड पर फैला होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली मेट्रो और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे प्रमुख परिवहन केंद्रों से बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए यहाँ पहुंचना अत्यंत सुगम होगा। लगभग 54,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र वाले इस केंद्र को विशेष रूप से शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैश्विक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। परिसर के भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम होंगे जो आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और डिजिटल उपकरणों से लैस होंगे। इसके अलावा, एक विशाल और आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा जहाँ ज्ञान का भंडार उपलब्ध होगा। संस्थान में एक 1000 सीटों वाला भव्य सभागार भी बनाया जा रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और वैश्विक व्यापारिक चर्चाओं के लिए पूरी तरह उपयुक्त होगा। छात्रों के लिए 600 बिस्तरों वाले आधुनिक छात्रावास और संकाय सदस्यों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि परिसर में एक जीवंत और एकीकृत शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके। वर्तमान समय में जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, एनबीसीसी और आइआइएफटी ने इस परिसर के निर्माण में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को प्राथमिकता दी है। इस परिसर को एक ग्रीन कैंपस के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहाँ सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी ताकि बिजली की निर्भरता को कम किया जा सके और कार्बन उत्सर्जन में कटौती हो। इसके साथ ही, वर्षा जल संचयन की उन्नत प्रणालियां और एक आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे संसाधनों का अधिकतम पुनर्चक्रण सुनिश्चित हो सके। भवन के स्थापत्य डिजाइन में इस तरह की नवीन तकनीक का उपयोग किया गया है कि परिसर के 80 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्राकृतिक रोशनी बिना किसी कृत्रिम बाधा के पहुंच सकेगी। यह न केवल ऊर्जा की भारी बचत करेगा, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन पर केंद्रित यह डिजाइन आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेगा। कुल मिलाकर, यह नया परिसर भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। जब छात्र ऐसे वातावरण में शिक्षा प्राप्त करेंगे जहाँ आधुनिक तकनीक, स्थिरता और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा एक साथ उपलब्ध हो, तो उनकी सोचने की क्षमता और अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव आएगा। यह परियोजना भारत की उस दूरदर्शिता को दर्शाती है जिसमें शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे शोध और नवाचार से जोड़ा गया है। इस परिसर के पूर्ण होने के बाद, यह न केवल भारत के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक शिक्षा का एक केंद्र बन जाएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने वाले कुशल पेशेवरों को तैयार करेगा। मैदानगढ़ी का यह नया केंद्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा





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