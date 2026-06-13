भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, शाहिदी ने दिया बड़ा बयान

भारत की ओर से विशिष्ट वनडे मैच जीतने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने हार के बाद बयान दिया। मैच की प्रमुख व्याख्या और शाहिदी के बयान का विश्लेषण।
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले विशिष्ट वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस खिलाड़ीपूर्ण प्र dyed-up युद्ध में, अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 194 रन बनाए, जबकि भारत ने 13 गेंद शेष करते हुए 3 विकेट गंवाकर आसानी से जीत हासिल की। यह जीत भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 का मार्गदर्शन देने वाला पहला पद प्राप्त करने वाला मौका दिया। मैच धर्मशाला में खेला गया, जहां बारिश के कारण दो बार विराम होने के बावजूद 25-25 ओवर का खेल जारी रहा। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 50 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण टीम को उचित स्कोर नहीं बना पाना पड़ा। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने हार के बाद कहा कि यह एक मुश्किल मैच था और लगातार विकेट गिरने ने उन्हें स्कोर बनाने से रोका। वह बताया कि वह छोटी बाउंड्री के कारण लेफ्ट-आर्म स्पिनर को टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुरबाज़ की बेहतरीन बैटिंग के बावजूद टीम ने कुछ गलतियां कीं। शाहिदी ने बॉलिंग में अनुशासन की कमी का हवाला दिया और उम्मीद जताई कि टीम अगले मैच में बेहतर वापसी करेगी। यह इतिहास की पहली बार भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय वनडे सीरीज है, पहले केवल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में दोनों टीमों की भidarth हुई थी। अब तक दोनों देशों के बीच तीन मैचों की यह सीरीज खेली जा रही है, जो क्रिकेट के इतिहास में एक नई माइलस्टोन है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले विशिष्ट वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इस खिलाड़ीपूर्ण प्र dyed-up युद्ध में, अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 194 रन बनाए, जबकि भारत ने 13 गेंद शेष करते हुए 3 विकेट गंवाकर आसानी से जीत हासिल की। यह जीत भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 का मार्गदर्शन देने वाला पहला पद प्राप्त करने वाला मौका दिया। मैच धर्मशाला में खेला गया, जहां बारिश के कारण दो बार विराम होने के बावजूद 25-25 ओवर का खेल जारी रहा। अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 50 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण टीम को उचित स्कोर नहीं बना पाना पड़ा। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने हार के बाद कहा कि यह एक मुश्किल मैच था और लगातार विकेट गिरने ने उन्हें स्कोर बनाने से रोका। वह बताया कि वह छोटी बाउंड्री के कारण लेफ्ट-आर्म स्पिनर को टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गुरबाज़ की बेहतरीन बैटिंग के बावजूद टीम ने कुछ गलतियां कीं। शाहिदी ने बॉलिंग में अनुशासन की कमी का हवाला दिया और उम्मीद जताई कि टीम अगले मैच में बेहतर वापसी करेगी। यह इतिहास की पहली बार भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय वनडे सीरीज है, पहले केवल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में दोनों टीमों की भidarth हुई थी। अब तक दोनों देशों के बीच तीन मैचों की यह सीरीज खेली जा रही है, जो क्रिकेट के इतिहास में एक नई माइलस्टोन है
भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज हशमतुल्लाह शाहिदी IND Vs AFG क्रिकेट स族的rd