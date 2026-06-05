भारत-अफगानिस्तान टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा क्यों नहीं?

भारत और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के बारे में जानिए कि यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा क्यों नहीं है और आईसीसी की नियमों का विस्तार से विश्लेषण।

भारत और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर में खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के बारे में यह जानकारी है कि यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा नहीं है। आईसीसी की नियमों के अनुसार, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए दो टीमों के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में कम से कम दो मैच होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इसलिए यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बनेगा और इस मैच का परिणाम WTC प्वॉइंट्स टेबल पर Asar नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान को 2017 में टेस्ट टीम का दर्जा मिला था, लेकिन आईसीसी ने उसे अभी तक उन 9 टीमों में शामिल नहीं किया है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अफगानिस्तान की टीम साल में पर्याप्त टेस्ट मैच नहीं खेलती, जिससे वह WTC की अधिकारिता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रही। अफगानिस्तान के साथ ही जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीमें भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हैं, हालांकि बातचीत जारी है और अगले संस्करण में इन तीनों टीमों को शामिल किया जा सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से शुरू होने वाला यह टेस्ट मैच चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी संभालेंगे। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से क्योंकि भारतीय टीम ने हाल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपसी टेस्ट सीरीज में घर पर हार की है, इसलिए वे जीत का दर्ज करना चाहेंगी। अफगानिस्तान की टीम ने अपने स्पिन बॉलिंग के कौशल के कारण भारतीय बात्समेन के लिए चुनौती बनाई है और भारत को इस मैच में सावधानी बरतनी होगी। वर्तमान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्वॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और भारत छठें स्थान पर है। यह मैच का परिणाम WTC प्वॉइंट्स पर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों टीमों के लिए मनोबल और रैंकिंग के मामले में महत्वपूर्ण है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें भारत ने बड़ी मargin से जीत हासिल की थी। उस मैच में अजिंक्य रहाणे ने कमांड बनाया था और अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खूब प्यार बनाए रखने के लिए उन्हें ट्रॉफी के साथ फोटो क्लिक कराने का अवसर दिया था, जिससे क्रिकेट की உண்மையான मेहमाननौकरी देखी गई थी। इस बार के मैच के लिए दोनों टीमें तैयारी में जुड़ी हैं और दर्शकों को उत्कृष्ट क्रिकेट की उम्मीद है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर में खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के बारे में यह जानकारी है कि यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा नहीं है। आईसीसी की नियमों के अनुसार, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए दो टीमों के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में कम से कम दो मैच होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इसलिए यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बनेगा और इस मैच का परिणाम WTC प्वॉइंट्स टेबल पर Asar नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान को 2017 में टेस्ट टीम का दर्जा मिला था, लेकिन आईसीसी ने उसे अभी तक उन 9 टीमों में शामिल नहीं किया है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि अफगानिस्तान की टीम साल में पर्याप्त टेस्ट मैच नहीं खेलती, जिससे वह WTC की अधिकारिता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रही। अफगानिस्तान के साथ ही जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीमें भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हैं, हालांकि बातचीत जारी है और अगले संस्करण में इन तीनों टीमों को शामिल किया जा सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से शुरू होने वाला यह टेस्ट मैच चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल संभालेंगे, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी संभालेंगे। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से क्योंकि भारतीय टीम ने हाल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपसी टेस्ट सीरीज में घर पर हार की है, इसलिए वे जीत का दर्ज करना चाहेंगी। अफगानिस्तान की टीम ने अपने स्पिन बॉलिंग के कौशल के कारण भारतीय बात्समेन के लिए चुनौती बनाई है और भारत को इस मैच में सावधानी बरतनी होगी। वर्तमान में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप प्वॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और भारत छठें स्थान पर है। यह मैच का परिणाम WTC प्वॉइंट्स पर नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों टीमों के लिए मनोबल और रैंकिंग के मामले में महत्वपूर्ण है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच 2018 में बेंगलुरु में खेला गया था, जिसमें भारत ने बड़ी मargin से जीत हासिल की थी। उस मैच में अजिंक्य रहाणे ने कमांड बनाया था और अफगानिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खूब प्यार बनाए रखने के लिए उन्हें ट्रॉफी के साथ फोटो क्लिक कराने का अवसर दिया था, जिससे क्रिकेट की உண்மையான मेहमाननौकरी देखी गई थी। इस बार के मैच के लिए दोनों टीमें तैयारी में जुड़ी हैं और दर्शकों को उत्कृष्ट क्रिकेट की उम्मीद है





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