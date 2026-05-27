भारत के पहले रिकॉर्डेड सॉन्ग की कहानी: गौहर जान ने 124 साल पहले दी धून

साल 1902 में गौहर जान द्वारा रिकॉर्ड किया गया राग जोगिया भारत का पहला रिकॉर्डेड गाना था। गौहर जान को क्वीन ऑफ ग्रामोफोन की उपाधि से नवाजा गया।

124 साल पहले सिनेमा के इतिहास का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। भारत के पहले रिकॉर्डेड सॉन्ग की उपलब्धि गौहर जान (Gauhar Jaan) ने साल 1902 में हासिल की, जिन्होंने राग जोगिया (Raga Jogia) को ग्रामोफन पर अपनी मधुर आवाज से रिकॉर्ड किया। हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 से अधिक साल का माना जाता है, लेकिन संगीत के रिकॉर्डिंग का इतिहास इससे भी पुराना है। गौहर जान को क्वीन ऑफ ग्रामोफोन की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका जन्म 1873 में आजमगढ़ में हुआ था और बचपन से ही उन्हें शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि थी। गौहर जान ने 1902 से लेकर 1920 के दौरान 600 से अधिक गानों को ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया, जिनमें हिंदी, बंगाली, फारसी, फ्रेंच और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में गायन की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। सिनेमा जगत की शुरुआत मूक मूवीज से हुई थी, लेकिन उनसे पहले ही गौहर जान ने गानों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें दक्षिण एशिया की पहली पार्श्व गायिकी माना जाता है और उनके रिकॉर्ड तब तक चर्चा में रहे। इस प्रकार, गौहर जान ने भारतीय संगीत इतिहास में एक अमिट निशान छोड़ा है.

124 साल पहले सिनेमा के इतिहास का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। भारत के पहले रिकॉर्डेड सॉन्ग की उपलब्धि गौहर जान (Gauhar Jaan) ने साल 1902 में हासिल की, जिन्होंने राग जोगिया (Raga Jogia) को ग्रामोफन पर अपनी मधुर आवाज से रिकॉर्ड किया। हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 से अधिक साल का माना जाता है, लेकिन संगीत के रिकॉर्डिंग का इतिहास इससे भी पुराना है। गौहर जान को क्वीन ऑफ ग्रामोफोन की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका जन्म 1873 में आजमगढ़ में हुआ था और बचपन से ही उन्हें शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि थी। गौहर जान ने 1902 से लेकर 1920 के दौरान 600 से अधिक गानों को ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड किया, जिनमें हिंदी, बंगाली, फारसी, फ्रेंच और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में गायन की उनकी क्षमता ने उन्हें अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। सिनेमा जगत की शुरुआत मूक मूवीज से हुई थी, लेकिन उनसे पहले ही गौहर जान ने गानों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें दक्षिण एशिया की पहली पार्श्व गायिकी माना जाता है और उनके रिकॉर्ड तब तक चर्चा में रहे। इस प्रकार, गौहर जान ने भारतीय संगीत इतिहास में एक अमिट निशान छोड़ा है





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