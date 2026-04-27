भारत-रूस मिलकर बनाएंगे यूरिया संयंत्र, उर्वरक संकट से मिलेगी राहत

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच भारत और रूस 2 अरब डॉलर में यूरिया संयंत्र स्थापित करेंगे। इससे भारत की उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित होगी और दोगुनी कीमत पर यूरिया खरीदने की समस्या कम होगी।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न स्थिति के कारण वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर तो असर पड़ा ही है, उर्वरक ों की आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि भारत को यूरिया उर्वरक खरीदने के लिए दोगुनी कीमत चुकानी पड़ रही है। उर्वरक ों के लिए, विशेष रूप से यूरिया के लिए आयात पर निर्भर रहने वाले भारत ने अब इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और रूस इस दिशा में मदद के लिए आगे आया है। खबरों के अनुसार, भारत और रूस मिलकर 2 अरब डॉलर की लागत से एक अत्याधुनिक यूरिया उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, यह परियोजना रूस और भारत के बीच उर्वरक क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त उद्यम साबित होगा। इस संयंत्र को रूस की यूरालकेम (Uralchem) और भारत की इंडियन पोटाश लिमिटेड (Indian Potash Limited), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) के संयुक्त प्रयासों से स्थापित किया जाएगा। संयंत्र के रूस के टोलियाट्टी शहर में स्थापित होने की प्रबल संभावना है। इंडियन पोटाश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पी.
एस.
गहलौत ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को जानकारी दी कि यह यूरिया संयंत्र अगले दो वर्षों के भीतर बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रस्तावित संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 20 लाख टन यूरिया होने का अनुमान है। गहलौत ने आगे बताया कि सरकारी कंपनी प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, जो इस संयुक्त उद्यम की सलाहकार है, ने पिछले सप्ताह प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंप दी है। इंडियन पोटाश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जल्द ही इस रिपोर्ट पर विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। गहलौत के अनुसार, यह यूरिया संयंत्र भारत के लिए यूरिया की आपूर्ति का एक सुनिश्चित स्रोत साबित होगा, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा को बल मिलेगा। गौरतलब है कि 23 अप्रैल को रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण आपूर्ति बाधित होने के कारण भारत को इस वर्ष की शुरुआत में चुकाई गई कीमत से दोगुनी कीमत पर यूरिया आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत एक ही टेंडर में रिकॉर्ड 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आयात करने जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसकी कीमत दो महीने पहले चुकाई गई दर से लगभग दोगुनी है, क्योंकि ईरान में संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। यह रिकॉर्ड खरीद भारत के वार्षिक यूरिया आयात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है, जिससे वैश्विक आपूर्ति में और कमी आने और कीमतों में तेजी आने की आशंका है। यूरिया की कीमतें पहले से ही युद्ध के कारण बढ़ी हुई हैं। मुंबई स्थित उर्वरक उद्योग के एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने अपनी यूरिया की आपूर्ति तो सुनिश्चित कर ली है, लेकिन अब अन्य देशों के खरीदारों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि उत्पादकों ने पहले ही अपनी बड़ी खेप भारत को देने का फैसला कर लिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक है। देश में यूरिया उत्पादन काफी हद तक प्राकृतिक गैस पर निर्भर है, जिसका एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात किया जाता है। रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि 2030 तक भारत की कुल खपत में यूरिया आयात पर निर्भरता बढ़कर लगभग 30 प्रतिशत हो सकती है। मध्य पूर्व संघर्ष के चलते संभावित आपूर्ति संकट और चीन के निर्यात पर नियंत्रण के बीच भारत रूस, बेलारूस और मोरक्को से उर्वरक आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह कदम भारत की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संयुक्त उद्यम से भारत न केवल यूरिया की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, बल्कि रूस के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगा
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