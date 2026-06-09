भारत की गारमेंट उद्योग पर भीषण गर्मी का प्रचंड प्रभाव

भारत की परिधान उद्योग पर अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पादन में गिरावट, गुणवत्ता पर असर और आर्थिक क्षति की संभावना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट और आँकड़ों की चर्चा।
भारत की परिधान उद्योग ने हाल ही में एक गंभीर चुनौती का सामना किया है, जब देश में अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पादन में गिरावट आई है और उद्योग की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। यिंगारिक साक्ष्यों के अनुसार, एनवाईयू स्टर्न सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स की एक नवीनतम रिपोर्ट में पाया गया कि यूनिक्लो, मार्क्स एंड स्पेंसर तथा टेस्को जैसे विश्व स्तर के ब्रांड्स को सप्लाई करने वाली 10 भारत ीय गारमेंट फैक्ट्रियों में से अधिकांश ने 10% तक उत्पादन में कमी दर्ज की है। गारमेंट उत्पादन में ठीक से समय पर प्राप्तियाँ सुनिश्चित करना, गुणवत्ता नियंत्रण और श्रमिकों की दक्षता में यह मंदी प्रचलित हो रही है, जिससे कंपनी के वार्षिक लाभ पर सीधा प्रभाव परा है। यह समस्या, भारत के विशाल तैयार कपड़ा निर्यात उद्योग - जिसकी वर्तमान मूल्य 39 अरब डॉलर है - के लिए गंभीर जलवायु जोखिम बन रही है। इस उद्योग में 4.
5 करोड़ श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से 70% महिलाएं हैं, और वे जलवायु अस्थिरता के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। रेमेडी के क्षेत्र में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के लगातार स्क्रैम्स ने फैक्ट्री के अंदर की कार्यशैली को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे सिलाई में गलतियाँ, समयसीमा पर डिलीवरी से चूक और ग्राहक संतुष्टि में गिरावट आई है। यह स्थिति अभी भी अनिश्चित है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान लगातार 45-48 डिग्री के ऊपर जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के पूर्वानुमान अनु अनुसार, 2030 तक अत्यधिक गर्मी के कारण काम के घंटे घटने से देश की GDP में 4.5% तक का हिस्सा जोखिम में पड़ सकता है। यह जोखिम 150 अरब से 250 अरब डॉलर तक की आर्थिक क्षति का कारण बन सकता है। इस बीच, बांग्लादेश अभी भी परिधान उद्योग में एक अनगिनता अग्रणी के रूप में उभरा हुआ है, जिसकी वैश्विक निर्यात 50.9 अरब डॉलर से अधिक है। भारत की वैश्विक विशेषताएं और मांगों को पूरा करने के लिए पथभ्रष्ट कदम उठाने के बावजूद, वर्तमान आर्थिक और जलवायु चुनौतियाँ उसे अधूरी जमीन पर ले जा रही हैं। सरकार और उद्योग के बीच सहयोग, मॉडर्न ऊर्जा दक्षता, और जलवायु नियंत्रित फैक्ट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है ताकि देश की परिधान उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके
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