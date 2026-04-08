भारत-अमेरिका संबंध: राष्ट्रपति ट्रंप से मिले अमेरिकी राजदूत, व्यापार और वैश्विक स्थिरता पर हुई चर्चा

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की, जिसमें वैश्विक स्थिरता, भारत-अमेरिका संबंधों और व्यापार पर चर्चा हुई। इस दौरान, ईरान पर सैन्य कार्रवाई स्थगित करने और व्यापार समझौते मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन का दौरा किया।

वाशिंगटन, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के भविष्य के संबंधों और वैश्विक स्थिरता को लेकर विचार-विमर्श हुआ। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के वैश्विक स्थिरता लाने के अटूट संकल्प की सराहना की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ट्रंप ने ईरान पर होने वाली सैन्य कार्रवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित करने की घोषणा की थी, जिसने तनाव कम करने की दिशा में एक संभावित कदम दर्शाया। सर्जियो

गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक शानदार डिनर किया। हमने वैश्विक स्थिरता लाने के उनके अटूट संकल्प, उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की ऐतिहासिक उपलब्धियों, भारत-अमेरिका संबंधों के मजबूत भविष्य और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। यह एक बेहद यादगार शाम थी, जब इतिहास हमारी आंखों के सामने रचा जा रहा था। ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की इच्छा का संकेत दिया, जिससे तनाव में संभावित कमी का संकेत मिला। इन घटनाक्रमों के बीच, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, गोर ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक से भी मुलाकात की। इस बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार और निवेश के रास्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों नेताओं ने मिलकर भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षमता को अमेरिकी तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने के लिए एक नए एमओयू पर चर्चा की। इस एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना और एआई के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही, आने वाले सिलेक्ट यूएसए समिट में भारत की मजबूत भागीदारी और अमेरिका में भारतीय फार्मा निवेश को बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया, जिसका लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। वाणिज्य सचिव लटनिक ने भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे को आगे बढ़ाने और अमेरिकी उत्पादों के लिए 1.4 अरब लोगों के बाजार को खोलने की दिशा में प्रयासों की पुष्टि की, जिससे 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी निर्यात को सुनिश्चित किया जा सके। \गोर ने दिन की शुरुआत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं, विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी वाशिंगटन पहुंचे, ताकि दोनों देशों के संपूर्ण संबंधों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। मिसरी की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना था। इस दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई बैठकों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों और कार्यक्रमों को लागू करने में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया, जिसमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, और अंतर्राष्ट्रीय कानून शामिल थे।\भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती हुई साझेदारी वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों देश लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के साझा मूल्यों को साझा करते हैं। यह साझा दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच गहरे संबंध बनाने में मदद करता है। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत और अमेरिका आतंकवाद का मुकाबला करने, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने में भी सहयोग कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंध भी हैं। भारत अमेरिका का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका भारत में एक महत्वपूर्ण निवेशक भी है, और दोनों देशों के बीच निवेश संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर, भारत और अमेरिका के बीच संबंध एक गतिशील और बहुआयामी साझेदारी है। यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों देश आने वाले वर्षों में अपने संबंधों को और मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह दोनों देशों के नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगा





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