भारत में इबोला वायरस को लेकर केंद्र सरकार का हाई अलर्ट: राज्यों के साथ समीक्षा बैठक और तैयारी तेज

केंद्र सरकार ने इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की है। हालांकि भारत में अभी तक कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन WHO की चेतावनी के बाद निगरानी बढ़ा दी गई है।

भारत सरकार ने इबोला वायरस के वैश्विक प्रसार और इसके संभावित खतरों को देखते हुए देश भर में हाई अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दिशा में अत्यंत सक्रियता दिखाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्र देश ों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की है ताकि भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इस बैठक का मुख्य उद् देश ्य वर्तमान तैयारियों का सटीक आकलन करना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने इस उच्चस्तरीय बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्र देश ों के स्वास्थ्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि हालांकि भारत में अभी तक इबोला वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर बढ़ते जोखिम को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के तहत, निगरानी और रोकथाम के उपायों को अत्यधिक सख्त कर दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्र देश ों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी प्रदान की गई है, जिसमें प्री-अराइवल और पोस्ट-अराइवल स्क्रीनिंग की विस्तृत रूपरेखा शामिल है। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर आने वाले यात्रियों की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर् देश दिए गए हैं ताकि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति भारत में प्रवेश करने का प्रयास करे, तो उसे तुरंत पहचाना जा सके। इसके साथ ही, क्वारंटीन प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने, मरीजों के प्रबंधन के लिए समर्पित वार्ड बनाने, रेफरल व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लैब परीक्षणों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और संदिग्ध मामलों की सूचना तुरंत केंद्रीय मंत्रालय को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य संबंधित विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया है ताकि एक एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने इबोला वायरस को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जिसने दुनिया भर के देश ों को सतर्क कर दिया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में बंडिबुग्यो वायरस के कारण इबोला का प्रकोप देखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, 18 मई तक कुल 528 संदिग्ध मामले सामने आए हैं जिनमें से 132 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल मिलाकर 668 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें से 541 मामले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और 127 मामले युगांडा में दर्ज किए गए हैं। कांगो के कुछ हिस्सों में असुरक्षा और आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के कारण संपर्कों की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। युगांडा में भी संदिग्ध मामलों की जांच जारी है, जिनमें से कुछ की पुष्टि लैब परीक्षणों के माध्यम से हुई है। भारत सरकार ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने का पर्याप्त अनुभव है। वर्ष 2014 में जब अफ्रीका में इबोला का भीषण प्रकोप फैला था, तब भी भारत ने इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए थे, जो पूरी तरह से प्रभावी साबित हुए थे। सरकार ने अपील की है कि नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर् देश ों और आधिकारिक सलाह का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और आवश्यक दवाओं व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस व्यापक रणनीति का उद् देश ्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे और किसी भी संभावित स्वास्थ्य संकट को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित कर लिया जाए। इस प्रकार की तैयारी न केवल वर्तमान खतरे को कम करती है बल्कि भविष्य की महामारियों के लिए भी देश को मानसिक और भौतिक रूप से तैयार करती है। स्वास्थ्य विभाग लगातार वैश्विक स्वास्थ्य निकायों के साथ संपर्क में है ताकि नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सके और उसके अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव किया जा सके.

भारत सरकार ने इबोला वायरस के वैश्विक प्रसार और इसके संभावित खतरों को देखते हुए देश भर में हाई अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दिशा में अत्यंत सक्रियता दिखाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की है ताकि भविष्य में किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान तैयारियों का सटीक आकलन करना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाना था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने इस उच्चस्तरीय बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों ने भाग लिया। बैठक के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि हालांकि भारत में अभी तक इबोला वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर बढ़ते जोखिम को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार पूरी तरह से सतर्क है और स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के तहत, निगरानी और रोकथाम के उपायों को अत्यधिक सख्त कर दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी प्रदान की गई है, जिसमें प्री-अराइवल और पोस्ट-अराइवल स्क्रीनिंग की विस्तृत रूपरेखा शामिल है। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर आने वाले यात्रियों की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति भारत में प्रवेश करने का प्रयास करे, तो उसे तुरंत पहचाना जा सके। इसके साथ ही, क्वारंटीन प्रोटोकॉल को कड़ाई से लागू करने, मरीजों के प्रबंधन के लिए समर्पित वार्ड बनाने, रेफरल व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लैब परीक्षणों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और संदिग्ध मामलों की सूचना तुरंत केंद्रीय मंत्रालय को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अन्य संबंधित विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया है ताकि एक एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने इबोला वायरस को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जिसने दुनिया भर के देशों को सतर्क कर दिया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में बंडिबुग्यो वायरस के कारण इबोला का प्रकोप देखा गया है। रिपोर्टों के अनुसार, 18 मई तक कुल 528 संदिग्ध मामले सामने आए हैं जिनमें से 132 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल मिलाकर 668 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें से 541 मामले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और 127 मामले युगांडा में दर्ज किए गए हैं। कांगो के कुछ हिस्सों में असुरक्षा और आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों के कारण संपर्कों की निगरानी करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। युगांडा में भी संदिग्ध मामलों की जांच जारी है, जिनमें से कुछ की पुष्टि लैब परीक्षणों के माध्यम से हुई है। भारत सरकार ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने का पर्याप्त अनुभव है। वर्ष 2014 में जब अफ्रीका में इबोला का भीषण प्रकोप फैला था, तब भी भारत ने इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए थे, जो पूरी तरह से प्रभावी साबित हुए थे। सरकार ने अपील की है कि नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आधिकारिक सलाह का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और आवश्यक दवाओं व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस व्यापक रणनीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखे और किसी भी संभावित स्वास्थ्य संकट को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित कर लिया जाए। इस प्रकार की तैयारी न केवल वर्तमान खतरे को कम करती है बल्कि भविष्य की महामारियों के लिए भी देश को मानसिक और भौतिक रूप से तैयार करती है। स्वास्थ्य विभाग लगातार वैश्विक स्वास्थ्य निकायों के साथ संपर्क में है ताकि नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सके और उसके अनुसार अपनी रणनीति में बदलाव किया जा सके





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