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भारतीय ए ने श्रीलंका ए को आठ रन से हराया, रोमांचक मैच में चार विकेटों की गिरावट से दुश्मन को भारी झटका

क्रिकेट न्यूज़ News

भारतीय ए ने श्रीलंका ए को आठ रन से हराया, रोमांचक मैच में चार विकेटों की गिरावट से दुश्मन को भारी झटका
भारत एश्रीलंका एऋतुराज गायकवाड़ शतक
📆09-06-2026 13:24:00
📰Amar Ujala
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त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मैच में भारत ए ने शतकिया पारी और दमदार गेंदबाज़ी से श्रीलंका ए को 277-6 बनाकर 269 सभी आउट पर मात दी, केवल आठ रन के अंतर से जीत दर्ज की।

भारतीय ए टीम ने अपना त्रिकोणीय श्रृंखला आरम्भ शक्तिशाली गेंदबाजियों और शतकिया पारी के साथ किया, जब उन्होंने श्रीलंका ए को रोमांचक मुकाबले में केवल आठ रन से मात दी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का निर्णय लिया, लेकिन शुरुआती झटके के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने игру संभाली। उन्होंने 112 गेंदों में शतक बना कर अपना करियर का 21वां शतक हासिल किया, जिसमें छह चौके और तीन छक्के शामिल थे। उसके साथ ही कप्तान तिलक वर्मा ने 97 गेंदों में 60 रन बनाए, जिससे दोनों का साझेदारी 185 गेंदों में 150 रन की रही। भारत ने कुल 277 रन बनाकर छह विकेट गिरते हुए अपने पारी को समाप्त किया। श्रीलंका ए ने जवाब में 48.

5 ओवर में 269 रन बनाए, पर अंत में चार विकेटों की बड़ती गिरावट ने उन्हें हार के कगार पर पहुँचा दिया। निरोसन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने प्रारम्भिक साझेदारी में 93 रन जोड़े, पर आयुष बदोनी ने दोनों को क्रमशः 45 और 47 रन पर आउट कर टीम को चोटिल कर दिया। अर्धशतक बनाने वाले कप्तान सहान अराचिगे ने 74 रन बनाकर अपनी टीम को थोड़ी आशा दी, पर अंत में अनुकूल रॉय, अंशुल कंबोज और अन्य बॉलरों की तेज़ बॉलिंग ने उनकी पारी को बिगाड़ दिया। अंतिम ओवरों में केवल सात रन का अंतर बचा, पर चार विकेट खोने के बाद श्रीलंका ए ने जीत को हाथ से निकल दिया। मैच की प्रमुख खास बात यह रही कि भारत के गेंदबाजों ने पूरे खेल में दबाव बनाये रखा। अरशद खान, अनुकूल, आयुष बदोनी और विपरज निगम ने क्रमशः दो-दो विकेट लेकर टीम को संतुलित किया, जबकि कंबोज ने एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। भारत‑ए के कोच ने कहा कि इस जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आगे की श्रृंखला में भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद है। दूसरी ओर, श्रीलंका ए को अपनी पिचिंग रणनीति और मध्य ओवरों में रुकावटों को सुधारने की जरूरत होगी, ताकि वे भविष्य में बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकें

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Amar Ujala /  🏆 12. in İN

भारत ए श्रीलंका ए ऋतुराज गायकवाड़ शतक त्रिकोणीय श्रृंखला क्रिकेट मैच रिपोर्ट

 

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